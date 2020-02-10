第92回アカデミー賞作品賞は『パラサイト 半地下の家族』！アジア映画として初の快挙！
日本時間2020年2月10日（月）に開催された第92回アカデミー賞授賞式。
FILMAGAでは、主要部門の受賞結果をまとめて紹介。 作品賞は『パラサイト 半地下の家族』同作品は、作品賞を含め4部門で受賞。 アジア映画初の快挙を成し遂げた。
第92回アカデミー賞 主要部門 受賞結果
【作品賞】
『フォードvsフェラーリ』
『アイリッシュマン』
『ジョジョ・ラビット』（1月17日公開）
『ジョーカー』
『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』（3月27日公開）
『マリッジ・ストーリー』
『1917 命をかけた伝令』（2月14日公開）
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
『パラサイト 半地下の家族』
【監督賞】
マーティン・スコセッシ（『アイリッシュマン』）
トッド・フィリップス（『ジョーカー』）
サム・メンデス（『1917 命をかけた伝令』）
クエンティン・タランティーノ（『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』）
★ ポン・ジュノ（『パラサイト 半地下の家族』）
【主演女優賞】
シンシア・エリボ（『ハリエット』）（3月公開）
スカーレット・ヨハンソン（『マリッジ・ストーリー』）
シアーシャ・ローナン（『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』）（3月27日公開）
シャーリーズ・セロン（『スキャンダル』）（2月21日公開）
★ レニー・ゼルウィガー（『ジュディ 虹の彼方に』）（3月6日公開）
【主演男優賞】
アントニオ・バンデラス（『Pain & Glory（英題）』）
レオナルド・ディカプリオ（『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』）
アダム・ドライバー（『マリッジ・ストーリー』）
★ ホアキン・フェニックス（『ジョーカー』）
ジョナサン・プライス（『2人のローマ教皇』）
【助演男優賞】
トム・ハンクス（『A Beautiful Day in the Neighborhood（原題）』）
アンソニー・ホプキンス（『2人のローマ教皇』）
アル・パチーノ（『アイリッシュマン』）
ジョー・ペシ（『アイリッシュマン』）
★ ブラッド・ピット（『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』）
【助演女優賞】
キャシー・ベイツ（『リチャード・ジュエル』）（1月17日）
★ ローラ・ダーン（『マリッジ・ストーリー』）
スカーレット・ヨハンソン（『ジョジョ・ラビット』）（1月17日公開）
フローレンス・ピュー（『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』）（3月27日公開）
マーゴット・ロビー（『スキャンダル』）（2月21日公開）
【脚本賞】
ノア・バームバック（『マリッジ・ストーリー』）
クエンティン・タランティーノ（『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』）
★ ポン・ジュノ＆ハン・ジンウォン（『パラサイト 半地下の家族』）
サム・メンデス＆クリスティ・ウィルソン＝ケアンズ（『1917 命をかけた伝令』）
ライアン・ジョンソン（『ナイブズ・アウト／名探偵と刃の館の秘密』）
【国際長編映画賞】
『Corpus Christi（原題）』／ポーランド
『Honeyland（原題）』／北マケドニア
『レ・ミゼラブル』／フランス（2月28日公開）
『Pain & Glory（英題）』／スペイン
★『パラサイト 半地下の家族』／韓国
【長編アニメーション賞】
『ヒックとドラゴン 聖地への冒険』
『失くした体』
『クロース』
『Missing Link（原題）』
★『トイ・ストーリー４』
(C)2019 CJ ENM CORPORATION, BARUNSON E&A ALL RIGHTS RESERVEDNetflix映画「マリッジ・ストーリー」12月6日（金）独占配信開始(C)2019 Disney/Pixar. All Rights Reserved.(C)2019 CJ ENM CORPORATION, BARUNSON E&A ALL RIGHTS RESERVED(C)2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (C) DC Comics(C)Pathe Productions Limited and British Broadcasting Corporation 2019(C)2019 CJ ENM CORPORATION, BARUNSON E&A ALL RIGHTS RESERVED