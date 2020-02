現地時間9日、第92回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われ、ポン・ジュノ監督の韓国映画『パラサイト 半地下の家族』が作品賞に輝いた。合作ではなくアジア単独製作の映画がオスカーの頂点に輝くのは、史上初の快挙だ。それだけでなく、作品賞、監督賞、脚本賞、国際長編映画賞(旧:外国語映画賞)の最多4部門受賞となった。

『パラサイト 半地下の家族』は、全員無職で半地下の家で暮らすギテク一家(ソン・ガンホら)が、徐々に裕福なパク家に入り込み、寄生していくさまを描いたブラックコメディー。貧富の差の問題を扱いつつ思わぬ展開の連続で、神がかったレベルでエンターテインメント性と社会性を両立しており、第72回カンヌ国際映画祭での最高賞パルムドール受賞を皮切りに、映画賞レースを席巻してきた。

『パラサイト 半地下の家族』に続いたのが、サム・メンデス監督のリアルタイムで進行する戦争映画『1917 命をかけた伝令』。撮影賞、録音賞、視覚効果賞の3部門受賞だ。

演技部門では下馬評通り、主演男優がホアキン・フェニックス(『ジョーカー』)、主演女優がレネー・ゼルウィガー(『ジュディ 虹の彼方に』)、助演男優がブラッド・ピット(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)、助演女優がローラ・ダーン(『マリッジ・ストーリー』)が受賞した。

2年連続で司会者不在となったオスカーだが、歌手で女優のジャネール・モネイの圧倒的なミュージカルパフォーマンスで華やかに幕を開け、エミネムのサプライズライブもあるなど音楽に満ちた授賞式に。女優・松たか子が映画『アナと雪の女王2』のメイン楽曲「イントゥ・ジ・アンノウン」を世界各国のエルサ女優と共に歌い上げる一幕もあった。(編集部・市川遥)

第92回アカデミー賞ノミネーション全結果は以下の通り。

■作品賞

『パラサイト 半地下の家族』

■監督賞

ポン・ジュノ 『パラサイト 半地下の家族』

■主演男優賞

ホアキン・フェニックス 『ジョーカー』

■主演女優賞

レネー・ゼルウィガー 『ジュディ 虹の彼方に』

■助演男優賞

ブラッド・ピット 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

■助演女優賞

ローラ・ダーン 『マリッジ・ストーリー』

■長編アニメ映画賞

『トイ・ストーリー4』

■短編アニメ映画賞

『ヘア・ラブ(原題) / Hair Love』

■脚本賞

ポン・ジュノ、ハン・ジンウォン 『パラサイト 半地下の家族』

■脚色賞

タイカ・ワイティティ 『ジョジョ・ラビット』

■撮影賞

ロジャー・ディーキンス 『1917 命をかけた伝令』

■美術賞

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

■音響編集賞

『フォードvsフェラーリ』

■録音賞

『1917 命をかけた伝令』

■編集賞

マイケル・マカスカー&アンドリュー・バックランド 『フォードvsフェラーリ』

■視覚効果賞

『1917 命をかけた伝令』

■歌曲賞

「(アイム・ゴナ)ラヴ・ミー・アゲイン」 『ロケットマン』

■作曲賞

ヒルドゥル・グーナドッティル 『ジョーカー』

■衣装デザイン賞

ジャクリーン・デュラン 『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

■メイク・ヘアスタイリング賞

『スキャンダル』

■国際長編映画賞

『パラサイト 半地下の家族』(韓国)

■短編実写映画賞

『向かいの窓』

■長編ドキュメンタリー賞

『アメリカン・ファクトリー』

■短編ドキュメンタリー賞

『ラーニング・トゥ・スケートボード・イン・ア・ウォーゾーン(イフ・ユア・ア・ガール)(原題) / Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)』

(※日本語のリストを転載する際は編集部までご連絡ください)

第92回アカデミー賞授賞式は、2月10日(月)午前8時30分よりWOWOWプライムにて放送中(夜9時よりリピート放送)