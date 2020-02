【アクセスランキング】今話題の海外ドラマは？ 1月に最も検索された作品トップ10を発表 『ピカード』や『ウイスキー・キャバリエ』など

海外ドラマNAVIでは、新作ドラマや人気ドラマなど、たくさんの海外ドラマの作品情報を掲載しています。新作や新シーズンなど毎日更新されている作品データベースを活用してお気に入りのドラマを探してみては。先月1ヶ月、最も検索されたドラマ10作品をランキング形式でご紹介。2020年最初の月はたくさんの新作がランクインしました。みんなが注目しているドラマは何でしょう?





先月の海外ドラマNAVI作品データベースで最も検索されたのは以下の10作品。



10:『シェイムレス 俺たちに恥はない』

シカゴのサウスサイドを舞台に、なんでもありのハチャメチャな一家が格差社会をたくましく生き抜く、愛と笑いと涙とエロ満載のちょっぴり下品な過激ホームドラマ。先日シーズン11への更新と同時に、WOWOWプライムでシーズン9を放送中だ。



9:『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』

19世紀後半のイギリスで活躍した世界で最も有名な探偵シャーロック・ホームズと相棒ワトソンの物語をかなり大胆にアレンジ。舞台を現代のニューヨークへ移し、ワトソンが男性から女性に変わったほか、ホームズやその宿敵モリアーティにも斬新な脚色が加えられている。秀逸なミステリーも好評な本作のファイナルとなるシーズン7はU-NEXTで配信中。



8:『マダム・セクレタリー』

CIAの分析官を引退後、大学教授として働いていた3児の母エリザベス・マッコードが、ある日突然、CIA時代の元上司でもあるダルトン大統領から米国国務長官(セクレタリー・オブ・ステート)に指名され、「マダム・セクレタリー」として働くことに。省内スタッフの政治的な駆け引きや、任務上の慣習などに悩まされながらも、持ち前の正義感と強い信念で、様々な外交問題を解決していくエリザベス。政治家として、母として、妻として活躍する女性国務長官の姿を描く本格ヒューマン・ドラマ。FOXチャンネルにて放送、U-NEXTで配信中。



7:『コードネーム:ウイスキー・キャバリエ ふたりは最強スパイ』

『ウォーキング・デッド』のマギー役で知られるローレン・コーハンと、『スキャンダル』のジェイク役でお馴染みのスコット・フォーリーがW主演を務めるスパイアクションコメディ。個性あふれるメンバーがそれぞれの能力を生かしてチームに貢献し、時に対立し合いながらも、世界各地で国際犯罪者を追う危険なミッションをスピーディに解決していく。WOWOWプライムにて放送中。



6:『ザ・モーニングショー』

昨年11月からサービスを開始したApple TV+オリジナルドラマ。『フレンズ』のレイチェル役でブレイクしたジェニファー・アニストンと、オスカー女優で『ビッグ・リトル・ライズ』のリース・ウィザースプーンの共演が話題となり、ジェニファーは本年度のゴールデン・グローブ賞にノミネート、SAG賞(映画俳優組合賞)を受賞した。シーズン2の製作も決まっている本作は、アメリカTVドラマ史上最も製作費が高いシリーズの一つといわれている。朝の情報番組「モーニングショー」で巻き起こる出来事の舞台裏を描く本作はApple TV+で配信中。



5:U-NEXT で配信中。



4:U-NEXTで配信中。





3:Amazon Prime Videoで配信中。





2:NHK Eテレにて放送、Netflixでも配信中だ。



1:WOWOWプライムにてお正月に一挙放送された。



まだ観ていない作品はありましたか? これから視聴する作品選びのご参考にも!

※配信・放送情報は2020年2月時点の情報です

(海外ドラマNAVI)

