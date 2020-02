第92回アカデミー賞授賞式が現地時間2020年2月9日(日)にハリウッドのドルビー・シアターにて行われた。

第92回アカデミー賞 ノミネート一覧(受賞は★印つき)

作品賞

『フォードvsフェラーリ』

『アイリッシュマン』

『ジョジョ・ラビット』

『ジョーカー』

『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

『マリッジ・ストーリー』

『1917 命をかけた伝令』

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

『パラサイト 半地下の家族』

監督賞

マーティン・スコセッシ『アイリッシュマン』

トッド・フィリップス『ジョーカー』

サム・メンデス『1917 命をかけた伝令』

クエンティン・タランティーノ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

ポン・ジュノ『パラサイト 半地下の家族』

主演男優賞

アントニオ・バンデラス『ペイン・アンド・グローリー』

レオナルド・ディカプリオ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

アダム・ドライバー『マリッジ・ストーリー』

ホアキン・フェニックス『ジョーカー』

ジョナサン・プライス『2人のローマ教皇』

主演女優賞

シンシア・エリヴォ『ハリエット』

スカーレット・ヨハンソン『マリッジ・ストーリー』

シアーシャ・ローナン『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

シャーリーズ・セロン『スキャンダル』

レニー・ゼルウィガー『ジュディ 虹の彼方に』

助演男優賞

トム・ハンクス『A Beautiful Day in the Neighborhood(原題)』

アンソニー・ホプキンス『2人のローマ教皇』

アル・パチーノ『アイリッシュマン』

ジョー・ペシ『アイリッシュマン』

★ブラッド・ピット『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

助演女優賞

キャシー・ベイツ『リチャード・ジュエル』

ローラ・ダーン『マリッジ・ストーリー』

スカーレット・ヨハンソン『ジョジョ・ラビット』

フローレンス・ピュー『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

マーゴット・ロビー『スキャンダル』

脚本賞

ライアン・ジョンソン『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』

ノア・バームバック『マリッジ・ストーリー』

サム・メンデス、クリスティ・ウィルソン=ケアンズ『1917 命をかけた伝令』

クエンティン・タランティーノ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

★ポン・ジュノ、ハン・ジンウォン『パラサイト 半地下の家族』

脚色賞

スティーヴン・ザイリアン『アイリッシュマン』

タイカ・ワイティティ『ジョジョ・ラビット』

トッド・フィリップス&スコット・シルバー『ジョーカー』

グレタ・ガーウィグ『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

アンソニー・マクカーテン『2人のローマ教皇』

撮影賞

ロドリゴ・プリエト『アイリッシュマン』

ローレンス・シャー『ジョーカー』

ジェアリン・ブラシュケ『The Lighthouse(原題)』

ロジャー・ディーキンス『1917 命をかけた伝令』

ロバート・リチャードソン『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

美術賞

『アイリッシュマン』

『ジョジョ・ラビット』

『1917 命をかけた伝令』

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

『パラサイト 半地下の家族』

音響編集賞

『フォードvsフェラーリ』

『ジョーカー』

『1917 命をかけた伝令』

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』

録音賞

『アド・アストラ』

『フォードvsフェラーリ』

『ジョーカー』

『1917 命をかけた伝令』

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

編集賞

マイケル・マカスカー&アンドリュー・バックランド『フォードvsフェラーリ』

セルマ・スクーンメイカー『アイリッシュマン』

トム・イーグルズ『ジョジョ・ラビット』

ジェフ・グロス『ジョーカー』

ヤン・ジンモ『パラサイト 半地下の家族』

視覚効果賞

『アベンジャーズ/エンドゲーム』

『アイリッシュマン』

『ライオン・キング』

『1917 命をかけた伝令』

『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』

歌曲賞

“君のため”『トイ・ストーリー4』

“(アイム・ゴナ)ラヴ・ミー・アゲイン”『ロケットマン』

“I'm Standing With You”『Breakthrough(原題)』

“イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに”『アナと雪の女王2』

“Stand Up”『ハリエット』

作曲賞

ヒルドゥル・グーナドッティル『ジョーカー』

アレクサンドル・デスプラ『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

ランディ・ニューマン『マリッジ・ストーリー』

トーマス・ニューマン『1917 命をかけた伝令』

ジョン・ウィリアムズ『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』

衣装デザイン賞

サンディ・パウエル&クリストファー・ピーターソン『アイリッシュマン』

マイェス・C・ルベオ『ジョジョ・ラビット』

マーク・ブリッジス『ジョーカー』

ジャクリーン・デュラン『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

アリアンヌ・フィリップス『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

メイクアップ&ヘアスタイリング賞

『スキャンダル』カズ・ヒロ(辻一弘)

『ジョーカー』

『ジュディ 虹の彼方に』

『マレフィセント2』

『1917 命をかけた伝令』

長編アニメーション映画賞

『ヒックとドラゴン 聖地への冒険』

『失くした体』

『クロース』

『Missing Link(原題)』

★『トイ・ストーリー4』

短編アニメーション映画賞

『Daughter(英題)』

★『Hair Love(原題)』

『Kitbull(原題)』

『Memorable(原題)』

『Sister(原題)』

国際長編映画賞

『Corpus Christi(英題)』(ポーランド)

『Honeyland(英題)』(北マケドニア)

『レ・ミゼラブル』(フランス)

『ペイン・アンド・グローリー』(スペイン)

『パラサイト 半地下の家族』(韓国)

短編実写映画賞

『兄弟愛』

『Nefta Football Club(原題)』

『向かいの窓』

『Saria(原題)』

『A Sister(英題)』

長編ドキュメンタリー賞

『アメリカン・ファクトリー』

『The Cave(原題)』

『ブラジル -消えゆく民主主義-』

『娘は戦場で生まれた』

『Honeyland(英題)』

短編ドキュメンタリー賞

『In the Absence(原題)』

『Learning to Skateboard in a Warzone(If You're a Girl)(原題)』

『眠りに生きる子供たち』

『St. Louis Superman(原題)』

『Walk Run Cha-Cha(原題)』

