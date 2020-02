【今週スタートの海外ドラマ】名探偵ワンコの活躍で事件解決へ！注目ドラマ目白押し

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(2月10日〜)は、ファイナルを迎える『ケーブル・ガールズ』『ホルト・アンド・キャッチ・ファイア 制御不能な夢と野心』の新シーズン&ワンコが大活躍のミステリードラマが日本上陸! お見逃しなく!

2月10日(月)から2月16日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

2月12日(水)

■21:00〜シーズン6(スーパー!ドラマTV)

本家『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』でレオン・ヴァンスを演じるロッキー・キャロルが登場するちょっとしたクロスオーバーもあるシーズン6。前シーズン、サムとカレンを乗せたまま出航してしまった潜水艦。外部とは連絡が取れない中、二人はテロリストたちが自爆テロを企てていることを知る。二人の運命は...。

2月13日(木)

■シーズン2(Netflix)

映画『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』で知られるメキシコを代表する若手俳優ディエゴ・ルナが主演を務める新シーズン。今や麻薬組織グアダラハラ・カルテルのゴッドファーザーとなったミゲル・A・フェリクス・ガジャルド(ディエゴ)。しかし、カルテル内の軋轢が深まり、フェリクスの支配力は衰え始める...。さらに、DEAの"レジェンダ作戦"がフェリクスと幹部たちに狙いを定めたことで、カルテルはより一層不安定で危うくなっていく―。

2月14日(金)

■シーズン5(Netflix)

スペイン発の嫉妬の炎が燃える女の戦いもファイナルへ。1930年代となったマドリードを舞台に、国営電話会社で電話交換手として働く、異なるバックグラウンドを持つ4人の女性たちの嫉妬、羨望、裏切り、愛が語られる。

2月15日(土)

■シーズン4(Hulu)

全米批評サイトRotten Tomatoesで100パーセントフレッシュという高評価を獲得しているファイナルシーズン。『ホビット』シリーズのリー・ペイスや『ターミネーター:ニュー・フェイト』のマッケンジー・デイヴィスに加え、映画『マイ・ガール』のベーダ役で一世を風靡したアンナ・クラムスキーや、『名探偵ピカチュウ』のキャスリン・ニュートンが登場。





■16:00〜(AXNミステリー)

秘密組織によって人間の言葉を理解し話せるようにされ、その能力を使いスパイ活動をしていたスーパー・ワンコのマックスと、お人好しのアルベルトが様々な事件を解決するスペイン発の最新ミステリー。



