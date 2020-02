なんとなく聞いていたオシャレなジャズミュージック。レトロカフェとかに流れていそうな癒やしボイスです。

しかし…しかし! よーく耳をすましてみると、なんだか様子がおかしい!

歌詞は英語だけど、日本語視点で聴くと……内容はえらいこっちゃな展開なのです。

曲名『B/ENJOY』は、R&BやJazz&Soulを歌うシンガーソングライター、滝沢望(たきざわ のぞみ)さんによる楽曲。

アーバンでスムースなジャズミュージックに乗せて歌われるのは、

「お〜、便所!(ol’ Benji)」

「ここは1階で便所5階(You got a way, It’s guidance, Benji, Good Guy)」

「必至でたどり着いたのに、真っ赤な使用中(He share their tandem dream It’s story, No need, Mac! Can I get tea for two?)」