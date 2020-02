ハワイ出身の人気アーティスト、ブルーノ・マーズとディズニーが、音楽をテーマにした劇場用映画を企画していることが明らかになった。The Wrap ほか複数メディアが報じている。

同作は、ブルーノ自身が主演を務め、さらに製作も担当。ストーリーなど詳細は明らかになっていないが、ブルーノがオリジナルの楽曲を作り、パフォーマンスを行うものと見られている。ブルーノは、幼少時に、映画『ハネムーン・イン・ベガス』にリトル・エルヴィスとして出演した経験があり、アニメ映画『ブルー2 トロピカル・アドベンチャー』では声優を務めていた。

歌手としては、楽曲「Just the Way You Are」「Grenade」などを大ヒットさせ、これまで全世界で2億枚のシングルの売り上げ、グラミー賞を11回受賞、さらにスーパーボウルのハーフタイムショーに2度出演している。

ディズニーは、リン=マニュエル・ミランダの大ヒットミュージカル「ハミルトン」の映画版について7,500万ドル(約82億5,000万円)で契約を結んだばかり。(1ドル110円計算)(細木信宏/Nobuhiro Hosoki)