『ウィッチャー』が難しすぎてわからない？Netflixがタイムラインを公開！

剣と魔法の世界を舞台に、「ウィッチャー」と呼ばれる魔物狩りの戦いを描くファンタジー・アクションドラマ『ウィッチャー』。アクションRPGシリーズのゲームとして有名だが、原作はポーランド出身のアンドレイ・サプコフスキによるダーク・ファンタジー小説。その壮大なスケール感は第2の『ゲーム・オブ・スローンズ』との呼び声も高く、Netflixでの配信前から話題となっていたが、時代系列が少し難解だという声が聞かれていた。



特別な能力と高い戦闘力を持ち、邪悪な魔物を倒すことで生計を立てている「ウィッチャー」ことリヴィアのゲラルトと、彼の運命の相手に定められたシリ、妖術師のイェネファーはそれぞれ異なる時代に姿を見せるのだが、劇中ではテロップなどによる説明がないため、物語の展開やキャラクターの関わり合い方が理解できなかった視聴者が少なくなかったようだ。

そこで、Netflixは公式Twitterに、どの時代に何が起きたのかタイムラインを簡単に説明するイラスト入りの画像を投稿した。

A quick crash course in the multiple timelines of The Witcher. pic.twitter.com/qdBVq7ih7R