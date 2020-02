『ドクター・ストレンジ』続編に関する新情報や、ディズニーの動画配信サービス「Disney+」向けに配信されるドラマシリーズの初映像公開など、今週(2月3日〜7日)起きたマーベルに関する出来事を振り返ります。(編集部・倉本拓弥)

監督降板の『ドクター・ストレンジ』続編、後任はサム・ライミか

スコット・デリクソン監督が降板した『ドクター・ストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネス(原題) / Doctor Strange In The Multiverse Of Madness』(2021年5月7日全米公開)の後任監督として、トビー・マグワイア版『スパイダーマン』シリーズを手掛けたサム・ライミ監督が交渉に入ったと、Varietyが報じました。アメコミ映画の礎を築いたと言っても過言ではないライミ監督が、再びマーベル作品を手掛けるのか、続報に期待です。なおVarietyは、前作のヒロインを演じたレイチェル・マクアダムスが、続編には出演しないという新情報も報じています。

マーベル新作『エターナルズ』、キャストが撮影終了を報告!

マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)"フェーズ4”の注目映画『エターナルズ(原題) / Eternals』で、中心キャラクター・セルシを演じるジェンマ・チャンが、撮影終了をTwitterで報告しました。同じく共演者のリチャード・マッデン(イカリス役)も、Instagramのストーリーでクランクアップを報告しており、製作は順調に進んでいる模様。北京出身クロエ・ジャオ監督がメガホンを取る本作は、11月6日全米公開予定です。

「Disney+」ドラマシリーズ3作品、映像が一挙初公開

日本時間3日、「Disney+」で配信予定のドラマシリーズ「ザ・ファルコン・アンド・ザ・ウィンター・ソルジャー (原題)/ The Falcon and The Winter Soldier」(8月米配信)、「ワンダヴィジョン(原題) / WandaVision」(12月米配信)、「ロキ(原題) / Loki」(2021年春米配信)の初映像が凝縮した、スポット動画が公開されました。ファルコンがキャプテン・アメリカの盾を投げる姿、原作のビジュアルに近いスカーレット・ウィッチ、囚人服のようなものを着たロキの姿など、わずか30秒の動画でも気になる情報ばかり。3作品全てがMCUフェーズ4にラインナップされているので、映画とのリンクにも要注目です!

マーベル未発表のテレビシリーズ2本が進行中!?

米ディズニー会長兼CEOのボブ・アイガーが、映像を公開したテレビシリーズ3本の他に、7本のマーベル作品が企画段階及びプリプロ(撮影前の準備作業)段階にあることを明かしたと Screen Rant が報じました。映像公開となった3作品以外では、「ホークアイ(原題) / hawkeye」「ワット・イフ…?(原題) / WHAT IF…?」「ミズ・マーベル(原題) / Ms. Marvel」「ムーンナイト(原題) / Moon Knight」「シー・ハルク(原題) / She-Hulk」の5作品が発表されているため、マーベル・スタジオは未発表のテレビシリーズ2本を水面下で進めていることになります。同スタジオ社長ケヴィン・ファイギは、一体どんなプロジェクトを企画しているのか?