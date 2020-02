【アクセスランキング】1月に最も注目を集めた海外ドラマ関連のコラムは？ トップ10を発表

新作ドラマや映画のプロモーションなどで来日するキャストへのインタビューや、イベント取材レポート、読みごたえのあるコラムや特集記事など、海外ドラマNAVIでは毎月たくさんの読み物を掲載しています。先月1ヶ月で最もアクセスの多かった話題のコラムトップ10をふり返りながら、1月の注目海外ドラマ・映画関連の話題をおさらいしてみましょう。見逃していた記事はありませんか?





先月の海外ドラマNAVIに掲載されたコラム/取材レポートの中で、最も読まれたのは以下の10本。



1.【まとめ】2020年に終了するTVシリーズ21選

2020年も長寿ドラマシリーズをはじめとする多くの人気作がファイナルシーズンを迎える。一挙にご紹介!





2.さらばホームズ&ワトソン!『エレメンタリー』シーズン7 三木眞一郎×田中敦子 直撃インタビュー

ファイナルシーズンの吹替え真っ最中の収録現場を直撃!



3.【まとめ】『グレイズ・アナトミー』なぜ、あのキャラクターは去ったのか?

医療ドラマで最長シリーズの『グレアナ』、降板したのはストーリーの展開上?それともキャストの都合?





4.【ランキング】15年以上続いたご長寿海外ドラマ TOP7



見逃していた記事はありませんでしたか? お気に入りのドラマや俳優さんのトリビアが見つけられるかも...今年もお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

