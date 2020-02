『リバーデイル』シーズン4のミュージカル・エピソードは『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』！

ティーン向けの長寿コミックス「Archie(原題)」の登場人物にインスパイアされた、米CWの青春サスペンスドラマ『リバーデイル』。同作ではシーズン2よりミュージカル・エピソードを取り入れているが、シーズン4では『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』がそのテーマになることが明らかとなった。米Comic Bookが報じている。

『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』は、性転換手術のミスで股間に"怒りの1インチ(アングリーインチ)"と呼ばれる傷を負った旧東ドイツに暮らす主人公ハンセルが、名前をヘドウィグと変えて自由の国アメリカでロックスターになることを夢見るという紆余曲折の人生が描かれるミュージカル。2001年には、オフ・ブロードウェイ版に主演したジョン・キャメロン・ミッチェルの主演・監督・脚本で映画化された。なお、ジョン・キャメロンとともに原作戯曲を手掛け、映画版の音楽・出演も担当したスティーヴン・トラスクが『リバーデイル』のファンだったことから今回のコラボレーションは実現したとのこと。

同作をテーマにした『リバーデイル』ミュージカル・エピソードの公式プロモ画像には、参加者としてアーチーやベティ、ヴェロニカ、シェリルらの名前が挙がっている。ただし、それぞれが『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』の中のどのナンバーを担当するのかは現時点では不明だ。ただし、クリエイターのロベルト・アギーレ=サカサは「Wicked Little Town」や「Midnight Radio」を使いたい意向を示している。

『リバーデイル』で2018年から始まったミュージカル・エピソード。シーズン2では名作ホラー映画『キャリー』が、シーズン3では学園ブラックコメディ映画『ヘザース/ベロニカの熱い日』が取り上げられていた。

シーズン5への更新が決定している。(海外ドラマNAVI)

『リバーデイル』

© 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. & CBS Studios Inc. All rights reserved.