10代でモデルデビューし、長年「ヴィクトリアズ・シークレット」のショーに出演してきたことで知られるモデルのリリー・オルドリッジ(34歳)。

現在はモデルの仕事に加え、昨年には自身でプロデュースした香水を発売するなど、実業家としても活躍しているリリーですが、そんな彼女が現地時間の2月3日(月)に、自身のYouTubeチャンネルにて駆け出し時代の苦労を明かしたと<People>が報じています。

リリーがYouTubeにアップしたのは、約10分間の動画。その中で、モデル界の“裏の現実”を語ったリリー。彼女がまだ若手だったころ、不条理な理由で仕事をキャンセルされた経験が何度もあったのだとか。

まず 一つ目のエピソードは、ある有名デザイナーの撮影に参加したときに、「肌の状態が悪い」という理由で帰らされたこと。

「私たち(モデル)はセットに入って、カメラマンも待機してたんだけど…私が何かしたのかは分からない。ただ、そのカメラマンは私が気に入らなかったみたいなの。撮影の間中『肌が汚い』って責められたわ。確かに10代の頃、私の肌の状態は良くなかったし、別の薬を試さなきゃいけない状況ではあったんだけどね」

しかし、当日周りにいたスタッフに聞いてみたところ、彼女のその日の肌の状態は「それほど悪くない」と言われたとのこと。にもかかわらず、リリーがまだ現場で大勢のスタッフに囲まれているときに、エージェントから電話で「今回の仕事はキャンセルになった」と聞かされたのだとか。

自尊心をひどく傷つけられたリリーはその日、1人でディズニーランドに寄って気晴らしをしたそう。

Just My Best Friend & I hanging at our favorite Place in the World @WaltDisneyWorld ❤️🤗😘 #WaltDisneyWorld #MinnieMouse 😍🤰🏻