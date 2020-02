日向坂46が現在放送中のドラマ『DASADA』(日本テレビ/毎週水曜24時59分)とコラボした「日向坂46×DASADA LIVE&FASHION SHOW」を、2月4日と5日に神奈川・横浜アリーナで開催。会場には2日間でおよそ2万5000人のおひさま(日向坂46ファンの総称)が詰めかけた。タイトルの通り、ファッションショーとライブが行われた本イベント。まずは、「TGC×日向坂46 SPECIAL COLLECTION」からスタート。1部ではDASADAとTGCプロデュースのファッションで、2部ではドラマのマロニエ女学院の制服やブランド『DASADA』のアパレルグッズを身につけたメンバーが空色で縁取られたランウェイを歩く。女性ファッション誌の専属モデルを務める5人はもちろん、モデル経験が少ないメンバーも堂々とウォーキング。小坂菜緒は映画の撮影のため、イベントを欠席していたが、ドラマの主人公・佐田ゆりあとしてビデオメッセージを寄せ、『DASADA』の3年後を描いた特別映像が流れた。ライブパートの始まりを告げる「OVERTURE」が会場に鳴り響き、おひさまが青のペンライトを振ると、メインステージに日向坂46メンバーが現れ、ここからはライブパフォーマンスがスタート。1曲目は『DASADA』の主題歌にもなっている「青春の馬」。この曲では、昨年6月から活動を休止していた濱岸ひよりが登場した。ファンの前に姿を見せた。センターに立った金村美玖は風を切るようなダンスで内に秘めた情熱を放出。初披露のTGCしずおか(1月19日)には不在だった濱岸と金村のペアダンスは観る者の感情を揺さぶった。キャプテンの佐々木久美は「こさかなの分まで頑張りますのでよろしくお願いします」と宣言。グループのために映画撮影の仕事を頑張っている小坂のためにも最高のステージを見せることを誓った。「ドレミソラシド」はセンターの丹生明里がエアで指揮を執り、屈託のない笑顔を浮かべる。ワクワク感でいっぱいのパフォーマンスで会場を“陽”の空気で包み込んだ。「こんなに好きになっちゃっていいの?」では一転、切なさを全身で表現する日向坂46メンバー。この曲を「最初から最後までタイプ」と語ったこともあるセンターの齊藤京子が感情を込めたパフォーマンスを見せる。「川は流れる」は佐々木美玲のはかない表情が目を引いた。MCでは、河田陽菜が地元の山口弁で「好きやけぇ。またここに来てください」と告白し、会場のおひさまをメロメロに。ユニットパートはひらがな時代の2期生曲を披露。 「線香花火が消えるまで」は金村、富田鈴花、松田好花がどこか郷愁を感じさせるナンバーを艶っぽく歌い、会場のペンライトは緑一色になった。「割れないシャボン玉」では客席がピンクのペンライトに染まり、河田、濱岸、宮田愛萌がキュートに歌唱。濱岸はしなやかなダンスを披露。「キレイになりたい」では丹生と渡邉美穂がクールにキメた。1期生の8人は「永遠の白線」をひらがな時代から歌い継ぐ。青春ドラマ『DASADA』とリンクするような甘酸っぱい楽曲を歌う彼女たちの姿からは「初心を忘れない」という志の高さを感じさせた。MCで「永遠の白線」を「思い入れが強い曲」と語った高本彩花は、今日のステージにはいない“永遠の1期生”である井口眞緒、柿崎芽実、影山優佳、そして、長濱ねるのポーズを入れたと明かした。『DASADA』で渡邉が演じる篠原沙織が世界で活躍しているアイドルユニットFACTORYのパフォーマンスを観ている映像が流れると、横アリのステージにFACTORY(トックリン=河田、ぐいのみ=東村、おちょこ=松田)が降臨! 3人はエレクトロサウンドの「ナゼー」で幻想的な空間を作り出し、『DASADA』の世界と現実を見事にリンクさせた。「JOYFUL LOVE」でセンターの渡邉が「皆さん、一緒に虹を作ってください!」と呼びかけると、会場にペンライトで7色の虹ができた。「誰よりも高く跳べ!」はメンバーたちが外周でパフォーマンス。久美が「横アリ〜! 跳べ!」と叫ぶと、会場の温度は急上昇。齊藤が「ラストスパート、いっくぞ!」とほえ、センターステージで「NO WAR in the future」を披露。久美と濱岸によるバレエダンスの復活におひさまが沸いた。「キュン」では、「こさかなの分まで力を合わせて頑張ります」とブログにつづった加藤がセンターに立ち、昨年のNHK『紅白歌合戦』に並ぶような最高のパフォーマンス。加藤のレアなセリフ「かわいい♡」もさく裂した。「キツネ」のセンター河田はかわいさと激しさが融合したダンスから全力の「コンコンコン!」でおひさまを魅了する。本編最後は、久美が「あの言葉を叫ぶ準備はできてますか?」から4thシングル表題曲「ソンナコトナイヨ」を初披露。最初はチャーミングな振り付けでありながら、サビは超攻撃的なダンスというギャップが見もの。センターに立った東村はキレキレのダンスを見せつけた。アンコール明けには小坂と生電話でつないだ。横アリのおひさまからの「こさかなー!」という大音量のコールがこだまする。さらに、新しい発表が。2月29日に開催される『第30回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2020 SPRING/SUMMER』で『DASADA』スペシャルファッションショーが決定。3月にSHIBUYA109で『日向坂46×DASADA』SHOPが期間限定でオープンする。また、3月25日に『週刊プレイボーイ』での連載をまとめたノンフィクション単行本『日向坂46ストーリー』が発売。そして、グループ初のドキュメンタリー映画が3月27日に全国公開されることが決定した。最後に「『ひなくり2020』の舞台でもある“あの場所”に懸けた思いを歌った曲」という久美の紹介から「約束の卵」を歌い、幕を閉じた。「日向坂46×DASADA LIVE&FASHION SHOW」セットリストは以下の通り(2月5日のもの)。「TGC×日向坂46 SPECIAL COLLECTION」DASADA COLLECTION STAGE Part1DASADA COLLECTION STAGE Part2OVERTURE01 青春の馬02 ドレミソラシド03 こんなに好きになっちゃっていいの?04 川は流れる05 線香花火が消えるまで06 割れないシャボン玉07 キレイになりたい08 永遠の白線09 ナゼー10 JOYFUL LOVE11 誰よりも高く跳べ!12 NO WAR in the future13 キュン14 キツネ15 ソンナコトナイヨ〈アンコール〉約束の卵