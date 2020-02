【アクセスランキング】1月に話題になった海外ドラマ関連のニュースは？ トップ10を発表

海外ドラマNAVI掲載ニュースで、先月最もアクセスの多かった記事を編集部がピックアップ。トップ10をふり返りながら1月の海外ドラマや映画関連の話題をおさらいしてみましょう。嬉しいニュースや、驚きのニュースなど、見逃していたニュースはありませんか?





先月の海外ドラマNAVIに掲載されたニュースの中で、最も読まれたのは以下の10本。



1.『クリミナル・マインド』のあの人、DCドラマ『ブラックライトニング』から降板

BAUチームの一員だったあのキャストが出演中のヒーロードラマからの降板を発表。本人がファンに向けて感謝の気持ちをツイート。





2.急逝したあの人が見納め...『シカゴ・ファイア』シーズン6、3月4日(水)よりDVDリリース

去るものがいれば、加わるものも...『シカゴ P.D.』編も特別収録された今シーズンは特に見逃せない!





3.

そしてその裏で意外な理由で視聴者数を稼いだドラマは?



4.『NCIS』のあのメンバーが婚約!元旦にプロポーズ

今月はどんなドラマや俳優に新たに出会えるか、どうぞお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:『クリミナル・マインド FBI行動分析課』(c) ABC Studios/『シカゴ・ファイア』シーズン6(c) 2018 Universal Studios. All Rights Reserved./『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン17(c)2019 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『エレメンタリー7 ホームズ&ワトソン in NY ザ・ファイナル』(c) MMXIX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.