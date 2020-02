伝説のミュージカル女優ジュディ・ガーランドの秘話を描く映画『ジュディ 虹の彼方に』で主演を務めるレネー・ゼルウィガーが2月下旬に来日することが決定。併せて、レネーが劇中で歌唱する「Come Rain or Come Shine」の本編映像も解禁となった。本作は、ハリウッド黄金期を象徴する映画『オズの魔法使』(1939)で17歳にして一躍スターダムを駆け上がり、その波乱万丈の人生と圧倒的なステージパフォーマンスで伝説のミュージカル女優として知られるジュディ・ガーランドが、47歳の若さで世を去る半年前、1968年冬に行われたロンドン公演の日々を鮮烈に描く。「まるで命を燃やし尽くすようだった」と証言される、ステージの数々をレネーが演じ切る。レネーの来日は今回で5度目。ジャパンプレミアの実施も予定されている。日本時間2月10日には第92回アカデミー賞が発表される予定で、悲願の主演女優賞初受賞を引っさげての来日となるか注目が集まる。本作でレネーは、徹底した役作りによって、伝説のミュージカル女優ジュディ・ガーランドを体現し、その演技が激賞されている。ジュディは『オズの魔法使』以来、スターとしてハリウッド黄金期を支え続けた一方、本作の舞台となる1968年には映画のオファーはめっきりなくなり、プライベートもトラブル続きだった。そんなどん底の中から、再起をかけてロンドン公演に挑んだジュディと、2010年から休業宣言をしていたレネーは重なるところも多いとされ、まさにはまり役。来日を記念して解禁された本編映像では、レネーが「Come Rain or Come Shine」を熱唱している。本作では、以前からジュディの大ファンだったというレネーが、リハーサルのさらに1年前からハードなトレーニングに挑み、全曲自ら歌唱。ステージ上をステップで縦横無尽に立ち回り、圧巻の歌唱力で歌い上げる姿からは、ジュディが完全憑依した様子を垣間見ることができ、見ごたえたっぷりの映像となっている。映画『ジュディ 虹の彼方に』は3月6日より全国公開。