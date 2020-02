『パーソン・オブ・インタレスト』サラ・シャヒ、Netflixのドラメディで三角関係に！

犯罪捜査ドラマ『パーソン・オブ・インタレスト』のサミーン・ショウ役で知られるサラ・シャヒが、Netflixの新作ドラマ『Sex/Life(原題)』に主演することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

全8話となるドラメディの『Sex/Life』は、B・B・イーストンの回顧録「44 Chapters About 4 Men(原題)」にインスパイアされたシリーズ。主人公ビリーと彼女の夫、そしてもう一人の女性が繰り広げる三角関係が中心となり、女性のアイデンティティと欲望が新たな切り口で描かれる。

サラが演じるビリーは子どもが二人いる母親で、郊外で暮らす今は自由気ままには生きられない生活を送っている。そんな彼女が、10年前は都会で独身生活を謳歌していた昔の自分を追い求めるようになり、既婚者としての現在とワイルドだった過去が衝突し合うという展開になるようだ。

ショーランナー・脚本・製作総指揮を担うのは、婚活リアリティ番組の舞台裏を描くブラック・コメディドラマ『UnReal』の製作総指揮を務め、青春ドラマ『One Tree Hill』やミステリードラマ『ねじれた疑惑』の脚本を執筆していたステイシー・ルーカイザー。SFホラードラマ『ストレイン』や映画『シェイプ・オブ・ウォーター』でギレルモ・デル・トロと何度もタッグを組んでいるJ・マイルズ・デイルも製作総指揮に名を連ねる。

サラは、LGBTQドラマ『Lの世界』のカルメン役で注目され、『リーガルに恋して』や『レヴェリー 仮想世界の交渉人』でも主演を務めていた。

『Lの世界』は全6シーズンがU-NEXTで配信中。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『パーソン・オブ・インタレスト』

(C) 2012 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.