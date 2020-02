スマートフォン向けタクティカルRPG『ドラゴンクエストタクト』の公式ツイッターです。今後ゲームに関する様々な情報をお届けしますのでお楽しみに!https://t.co/Nsk7P0qHCm #ドラクエタクト @DQ_TACT — ドラゴンクエストタクト公式 (@DQ_TACT) February 5, 2020

スクウェア・エニックスは、iOS/ Androidアプリ 『ドラゴンクエストタクト』を発表し、公式サイト・公式Twitterを公開しました。国民的な人気を誇る『ドラゴンクエスト』シリーズの最新作となる『ドラゴンクエストタクト』は、マス目状に区切られたマップを舞台に、モンスターを指揮して戦うタクティカルRPG。シリーズでもお馴染みのモンスターたちを活かした戦略が、勝敗の鍵を握ることでしょう。『ドラゴンクエストタクト』の配信は2020年を予定しており、価格は基本無料のアイテム課金制。詳細はまだ明かされていませんが、いち早く公式サイトと公式Twitterがオープンしているので、続報が待ち遠しいばかりです。■『ドラゴンクエストタクト』公式サイトhttps://www.dragonquest.jp/tact/■『ドラゴンクエストタクト』公式Twitterアカウントhttps://twitter.com/DQ_TACT/(C) 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.(C) SUGIYAMA KOBODeveloped by Aiming Inc.