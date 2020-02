拉致されたレッドの運命は？『ブラックリスト』シーズン7、今春より独占日本初放送！

ジェームズ・スペイダー主演で贈る大人気のアクション・サスペンス超大作『ブラックリスト』。全米で2019年10月から放送中のシーズン7の日本上陸日が決定した。

スーパー!ドラマTVにて4月28日(火)22:00よりスタートする最新シーズンでは、前シーズン最終話で登場した重要キャラクターが鍵を握ることになるようだ。一方シーズン6でついに正体が明かされていたレッドは拉致されたが、その後どうなるのか? そしてエリザベスと娘アグネスの運命は...。

新キャストとして、『HOMELAND』『MURDER IN THE FIRST/第1級殺人』『トリック 難事件はオレにお任せ』といったドラマに出演していたライラ・ロビンズが加わっている。

米NBCで昨年の秋にスタートしたシーズン7はシーズン前半が終了したところ。ここまで前シーズンと同程度の視聴者数を獲得し、IMDbでのレーティング評価も平均8.3と高い数字をマークしている(2月5日時点)。シーズン後半は今年3月にスタートする予定だ。

また、このシーズン7放送に合わせて、過去2シーズン(シーズン5&6)の全話が再放送されるほか、これまでのストーリーをシーズンごとに振り返るミニ番組で、各シーズンがたった15分でわかる「15分でわかる『ブラックリスト』」も3月はシーズン1〜5がお届けとなるので、一部忘れてしまったという人はもちろん、まだ手がついていない人、途中で脱落してしまった人もご覧になってはいかがだろうか?

■『ブラックリスト』放送情報

・シーズン7

...4月28日(火)22:00より独占日本初放送

[二]毎週火曜 22:00〜 ほか

[字]毎週火曜 24:00〜 ほか

・シーズン6

4月1日(水)より2話連続で再放送

[二]15:30〜17:30

[字]26:00〜28:00

・シーズン5

...3月14日(土)12:00より全話一挙放送(二カ国語版)

・「15分でわかる『ブラックリスト』シーズン1〜5」

★シーズン1...3月14日(土)11:00〜 ほか

★シーズン2...3月14日(土)11:15〜 ほか

★シーズン3...3月14日(土)11:30〜 ほか

★シーズン4...3月14日(土)11:45〜 ほか

★シーズン5...3月31日(火)16:30〜 ほか

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ブラックリスト』シーズン7

© 2019 Sony Pictures Television Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved.