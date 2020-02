CoolPropsは、同社の新商品である「MONSTER HUNTER 15th/ NERGIGANTE 1:6 HEAD HIGH RESOLUTION MODEL」の予約受付を、2020年2月4日(火)より開始した。価格は、300,000円(税込・送料込)。商品の発送は2021年春を予定している。

本商品のモデルとなったのは、PS4向けに現在発売中のハンティングアクション「モンスターハンター:ワールド」(カプコン)のメインモンスター「ネルギガンテ」。「滅尽龍」という別称を持ち、棘で覆われた体表や強靭な四肢を駆使した強烈な格闘攻撃などをくり出す。プレイヤーに立ちふさがる強敵としてはもちろん、本作の世界の生態系にかかわる重要な存在としても描かれていた。





ヘッドモデルは1/6スケールとなっており、高さ87cm、幅85cmの頭部は迫力満点。ゲーム内のステージをイメージした台座も要注目だ。【商品概要】■MONSTER HUNTER 15th/ NERGIGANTE 1:6 HEAD HIGH RESOLUTION MODEL発売時期:2021年春スケール:1/6商品サイズ:高さ87×幅85×奥行58cm重量:15kg前後価格:300,000円(税込・送料込)販売サイト:https://www.coolprops.com/cpd-01-0001/(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C) 2020 CoolProps Co.,Ltd.>> 「モンスターハンター:ワールド」を象徴するモンスター「滅尽龍 ネルギガンテ」が1/6スケールの超巨大ヘッドモデルとなって登場! 現在予約も受付中 の元記事はこちら