女優の 松岡茉優 にある理不尽な批判の声が集まっている。事の発端となったのは、1月23日に発表となった19年10月公開の松岡の主演映画『蜜蜂と遠雷』のBlu-rayとDVD発売日について。映画の公式ツイッターで宣伝されたほか、松岡のスタッフが運用する公式ツイッターアカウントも、「松岡主演映画『蜜蜂と遠雷』Blu-ray&DVDを発売します! 4月15日の発売をお楽しみに!」とアナウンスしていた。しかし、この発売日の4月15日は、松岡と交際報道のあったHey! Say! JUMPの 有岡大貴 の誕生日。そのため、松岡の元に一部ジャニーズファンから「無神経!」「匂わせですか?」「もう少しファンの気持ちも考えてください」といった理不尽な批判が殺到する事態となってしまった。「たとえ主演作だとしても、女優がDVDの発売日などを決めることはまずありえなく、有岡の誕生日になったのはまったくの偶然。この理不尽なバッシングには、同じHey! Say! JUMPのファンからも『松岡茉優が決めるわけないでしょ…』『これを匂わせっていうのは無理がある』『逆に松岡茉優に左右されすぎ』といった呆れ声が出ているほか、松岡のアカウントに直接『一部ファンが荒らしてすみません』などと謝るファンも。Hey! Say! JUMPのファンの間でも意見が二分しているようです」(芸能ライター)とは言え、暴走モードとなった一部熱狂的ファンは、発売日を有岡の誕生日と重ねたスタッフに対して苦言を呈したり、松岡のスタッフツイッターが「4月15日の発売をお楽しみに!」とつづったことに対し、「わざわざその念押しいるのか」という怒りを投稿している始末。理不尽バッシングはまだ続きそうだ――。記事内の引用について松岡茉優スタッフツイッターより https://twitter.com/hiratahirata14