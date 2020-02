【今週末の新作映画】『ダウントン・アビー』ジム・カーター他、大英帝国勲章を授与された名優が集結

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末(2月7日〜)は、大英帝国勲章を授与された名優が集結したサスペンス映画や、本年度ゴールデン・グローブ賞にノミネートされた話題作などが公開。週明け2月10日(月)はいよいよアカデミー賞発表! ノミネート作品をみるのもあり!

■2月7日(金)『グッドライアー 偽りのゲーム』

『クィーン』でオスカーを受賞したヘレン・ミレンと『ロード・オブ・ザ・リング』のイアン・マッケランが映画初共演。『ダウントン・アビー』の執事カーソン役でお馴染みのジム・カーターも出演し、大英帝国勲章を授与された英国が誇る名優が集結したサスペンス

ベテラン詐欺師のロイ(イアン)が出会い系サイトで狙いを定めたのは、夫を亡くしてまもない資産家ベティ(ヘレン)。全財産を騙し取ろうと策略をめぐらす非情なロイを、世間知らずのベティは徐々に信用するようになる。しかし、単純な詐欺だったはずが、物語は思いがけない事態へ発展していく―。暴かれるのは、人間誰しもが抱えて生きていかねばならない秘密と嘘。

その他の出演者:ラッセル・トヴェイ(『クワンティコ』)、マーク・ルイス・ジョーンズ(『チェルノブイリ』)、セリーヌ・バッケンズ(『レイヴン 〜少女とポニーの物語〜』)





■2月7日(金)『ハスラーズ』

実際に起きた事件の取材記事をもとに、『シェイズ・オブ・ブルー ブルックリン警察』のジェニファー・ロペスと『フアン家のアメリカ開拓記』のコンスタンス・ウーのW主演で映画化。本年度ゴールデン・グローブ賞ノミネート。

祖母に育てられたデスティニー(コンスタンス)は、祖母を養うため、ストリップクラブで働き始め、そこでトップダンサーとして活躍するラモーナ(ジェニファー)と出会い姉妹のように親しい関係になってゆく。しかし2008年、リーマン・ショックによる影響で世界経済は冷え込み、ストリップクラブで働くダンサーたちにも不況の打撃が押し寄せる。それぞれの差し迫った事情で"お金が必要"というストリッパーたちに、ラモーナは「真面目に働いても生活が苦しいのに、経済危機を引き起こした張本人であるウォール街の金融マンたちは、なぜ相変わらず豊かな暮らしをしているのか」と言い、ウォール街の裕福な男たちから金を騙し取る計画を企てる。

その他の出演者:ジュリア・スタイルズ(『ジェイソン・ボーン』)、キキ・パーマー(『スクリーム・クイーンズ』)、リリ・ラインハート(『リバーデイル』)、マデリーン・ブルーワー(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)、マーセデス・ルール(『LAW & ORDER ロー&オーダー』)





■2月7日(金)『ホース・ガール』

Netflixオリジナル映画。『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』でルースを演じるアリソン・ブリー主演の心理サスペンス。

主人公サラ(アリソン)は、人と過ごすよりも馬と超常現象犯罪ドラマを好み、社会から孤立した生活を送る手芸店の店員。しかし、いつからか不思議な夢を見始めた彼女の頭の中で、夢と現実の区別がつかなくなっていき、平穏だった生活が次第に激しくゆがみ始める...。

その他の出演者:デビー・ライアン(『欲望は止まらない!』)、ジョン・レイノルズ(『ストレンジャー・シングス 未知の世界』)、モリー・シャノン(『Divorce/ディボース』)、ジョン・オーティス(『世界にひとつのプレイブック』)

