コスモポリタン編集部のエディターたちが、今気になるモノやコトを紹介する新連載「SO COSMO」がスタート! 第1回目は、とにかくめんどくさがり屋でメイクを落とさずに寝てしまうこともよくある!? 美容担当・エディターMが、とにかくおすすめしたい魔法のアイテムを勝手にレビュー。(※個人の感想です)

この商品を手に入れてから、もうメイクを落とさず寝ることがなくなったくらいここ最近重宝しているのが…「FACE HALO(フェイスハロー)」のメイクアップリムーバー。

2017年にオーストラリアでローンチしたブランドで、双子を含む3人の子どものママであるリジー・パイクが創業。子育てなどで忙しすぎて、寝る前にメイクを落とす時間がないという友人の相談を受けたのがきっかけだったのだとか。

使い方は本当に簡単! クレンジングパッドを水、またはぬるま湯に浸して軽く絞るだけ。あとはふき取りクレンジングの要領で、肌の上でやさしく滑らせればびっくりするくらいメイクが簡単にオフできちゃうんです。(信じられない方も多いと思うので、こちらの動画でチェックしてみて!)

Need a gift for that time poor friend? #FaceHalo makes makeup removal so quick and easy! 🕑 @makeup_char_ shows us how 🖤