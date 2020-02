by kookaburrakerry両手で拍手をして「パンパン」という音を鳴らし、誰かの気を引いたり雑談をする人々を静かにさせたりした経験がある人も多いはず。オーストラリア・モナシュ大学の研究チームは、北大西洋に生息するアザラシの一種であるハイイロアザラシも人間と同様に、「水中で拍手して他の個体とコミュニケーションを取っている」ことが判明しました。Percussive underwater signaling in wild gray seals - Hocking - - Marine Mammal Science - Wiley Online Libraryhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mms.12666Grey seals discovered clapping underwater to communicate - Sciencehttps://www.monash.edu/science/news/current/grey-seals-discovered-clapping-underwater-to-communicateDeep impact: grey seals clap underwater to communicatehttps://theconversation.com/deep-impact-grey-seals-clap-underwater-to-communicate-129910一般的にクジラやイルカ、アザラシなどの海洋哺乳類は鳴き声を使って他の個体とコミュニケーションしており、その鳴き声は非常に多様です。実際に研究者がアザラシに歌を教えることで、アザラシが「スター・ウォーズのテーマ」や「きらきら星」などの歌を歌えるようになることもわかっています。アザラシが「スター・ウォーズのテーマ」「きらきら星」などを上手に歌うムービー - GIGAZINEby A_Different_Perspectiveところが、新たにモナシュ大学やニューカッスル大学の研究チームが2020年1月30日に発表した研究で、「ハイイロアザラシは水中で『拍手』して他の個体とコミュニケーションしている」と報告されました。ハイイロアザラシが水中で拍手する様子はこれまで確認されていませんでしたが、ニューカッスル大学の客員研究員であるBen Burville氏が17年にわたってハイイロアザラシと一緒に泳いだ結果、ようやくハイイロアザラシの拍手を撮影できたとのこと。実際にアザラシが水中で「拍手」をする様子は、以下のムービーで見ることができます。Grey seals discovered clapping underwater to communicate - YouTubeファーン諸島周辺をスキューバダイビング中のBurville氏が2017年10月に撮影したムービーでは、水中の音も収録されており、周囲を泳ぐハイイロアザラシのくぐもった鳴き声も聞こえてきます。気持ちよさそうに泳いでいるハイイロアザラシの後を追うと……いきなり2つのヒレを思いきりよく叩き、「パン」という高い音が響きました。これが、ハイイロアザラシの拍手です。さらに、ハイイロアザラシは2つのヒレを体の横に伸ばし、しばらくのためを作ってから……すぐに2度目の拍手を行いました。続けざまに3度目の拍手を響かせるハイイロアザラシ。結局、Burville氏は計7回もの拍手を撮影することに成功しました。研究者らは以前からハイイロアザラシと泳いでいる時に拍手のような音を聞いていたものの、長年にわたってマイクが捉えたノイズなどの雑音だと考えていたとのこと。Burville氏は実際にハイイロアザラシが拍手をする様子を見て、初めて水中で聞く音がハイイロアザラシの拍手によるものだと気づいたそうです。「拍手は信じられないほど大きく、最初は自分が見た光景を信じることが困難でした。どうして2つのヒレで圧縮する空気がない水中で、アザラシはこのような大きな拍手ができるのでしょう?」と、Burville氏は述べています。以前から、アザラシ以外の海洋哺乳類は体や尾で水面を叩くことによって音を出し、まるで打楽器のような音を発生させることが知られていました。しかし、これはあくまでも体全体や1つの尾、またはヒレで水面を叩いて行われる行動であり、水中で2つのヒレを叩いて音を出す行動は珍しいとのこと。モナシュ大学のDavid Hocking氏は、「アザラシが拍手をするという発見は驚くべきことではないかもしれません。動物園や水族館で、アザラシが拍手をすることは有名です」と、陸上でアザラシが拍手をする様子は多くの人が見た経験があると指摘。その一方で、「しかし、動物園の生き物は人々を楽しませるために拍手をするように教え込まれていることがよくあります。今回発見された野生のハイイロアザラシは、自分たちの意思で拍手をしています」と、発見の目新しさについて語りました。by CreativeNature_nl野生のハイイロアザラシが拍手をする理由について、研究チームは「ゴリラのドラミングと同様の目的があるのではないか」と考えています。ドラミングには他の個体に自分の強さをアピールして警告を発したり、繁殖相手に自分の魅力を訴える目的がありますが、ハイイロアザラシの拍手も繁殖期に行われることから、同様の目的がある可能性が高いとのこと。「拍手はハイイロアザラシにとって重要な社会的活動であると思われるため、それを妨害することは繁殖や種の存続に影響を与えるかもしれない」と研究チームは指摘。クジラが鳴き声によるコミュニケーションを行っていることが判明した結果、人間の騒音がクジラに害を与えているとわかったように、動物の行動を知ることで、人間のどのような行動が動物に害を与えるのかを知ることができると研究チームは主張しました。