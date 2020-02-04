Ê¡²¬¤Ë¿·¤·¤¤±Ç²è´Û¡ª¡¡¡Ökino cinema Å·¿À¡×4¡¥28¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡Ê¡²¬¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¦Å·¿À¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢¿·¤·¤¤±Ç²è´Û¡Ökino cinema Å·¿À¡×¤¬¡¢4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Î3³¬¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆâÁõ¤Ï¥Ñ¥ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡ª
¡¡¡Ökino cinema Å·¿À¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢ Î©ÀîüâÅç²° S¡¥C¡¥´Û¤Ë¼¡¤°¡¢¡Ökino cinema¡×¤È¤·¤Æ3ÈÖÌÜ¤Î±Ç²è´Û¡£Á´Éô¤Ç3¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì87ÀÊ¤º¤Ä¤Î·×261ÀÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾å±ÇºîÉÊ¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·Ï¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¡£ÆâÁõ¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢Ãæ¿´ÃÏ¡¦Å·¿À¥¨¥ê¥¢ÆîÂ¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦°û¿©Å¹¤¬Â¿¤¯ÊÂ¤Ö¡¢¹ñÂÎÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ì½ê¡§¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆâÁõ¤Ï¥Ñ¥ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡ª
¢£¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·Ï¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤Þ¤Ç
¡¡¡Ökino cinema Å·¿À¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢ Î©ÀîüâÅç²° S¡¥C¡¥´Û¤Ë¼¡¤°¡¢¡Ökino cinema¡×¤È¤·¤Æ3ÈÖÌÜ¤Î±Ç²è´Û¡£Á´Éô¤Ç3¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì87ÀÊ¤º¤Ä¤Î·×261ÀÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾å±ÇºîÉÊ¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·Ï¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¡£ÆâÁõ¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢Ãæ¿´ÃÏ¡¦Å·¿À¥¨¥ê¥¢ÆîÂ¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦°û¿©Å¹¤¬Â¿¤¯ÊÂ¤Ö¡¢¹ñÂÎÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£
¡Ú¡Ökino cinema Å·¿À¡×³µÍ×¡Û
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ì½ê¡§¥«¥¤¥¿¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó