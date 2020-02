米アカデミー賞の有力な前哨戦となっている第73回英国アカデミー賞(BAFTA)授賞式が現地時間2日、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催された。9ノミネートを獲得していたサム・メンデス監督作『1917 命をかけた伝令』が、作品賞、監督賞、英国映画賞、撮影賞、プロダクションデザイン賞、視覚効果賞、音響賞の7部門を制覇した。最多11ノミネートのトッド・フィリップス監督作『ジョーカー』は、タイトルロールを演じる俳優のホアキン・フェニックスが主演男優賞に輝いた他、作曲賞とキャスティング賞を受賞した。現地時間9日に開催される第92回米アカデミー賞でも注目されるポン・ジュノ監督作の『パラサイト 半地下の家族』は外国語映画賞に。クエンティン・タランティーノ監督作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』からは、俳優ブラッド・ピットが助演男優賞に輝いた。授賞式を欠席したブラッドは共演女優のマーゴット・ロビーに受賞スピーチの読み上げを託し、EU離脱とヘンリー王子夫妻の王室離脱のニュースにかけて、「やあ、英国。シングルになったと聞きましたよ。仲間ですね」というジョークから始め、「このトロフィーはハリー(ヘンリー王子の愛称)と名付けます。アメリカに連れて帰るのをすごく楽しみにしています」というジョークで締めくくり、会場の笑いを誘った。第73回英国アカデミー賞の主要部門ノミネート&受賞は以下の通り(★が受賞)。■作品賞★『1917 命をかけた伝令』『アイリッシュマン』『ジョーカー』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』『パラサイト 半地下の家族』■英国作品賞★『1917 命をかけた伝令』『Bait(原題)』『娘は戦場で生まれた』『ロケットマン』『家族を想うとき』『2人のローマ教皇』■監督賞★サム・メンデス『1917 命をかけた伝令』マーティン・スコセッシ『アイリッシュマン』トッド・フィリップス『ジョーカー』クエンティン・タランティーノ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』ポン・ジュノ『パラサイト 半地下の家族』■主演男優賞レオナルド・ディカプリオ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』アダム・ドライバー『マリッジ・ストーリー』タロン・エガートン『ロケットマン』★ホアキン・フェニックス『ジョーカー』ジョナサン・プライス『2人のローマ教皇』■主演女優賞ジェシー・バックリー『ワイルド・ローズ』スカーレット・ヨハンソン『マリッジ・ストーリー』シアーシャ・ローナン『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』シャーリーズ・セロン『スキャンダル』★レニー・ゼルウィガー『ジュディ 虹の彼方に』■助演男優賞トム・ハンクス『A Beautiful Day in the Neighborhood(原題)』アンソニー・ホプキンス『2人のローマ教皇』アル・パチーノ『アイリッシュマン』ジョー・ペシ『アイリッシュマン』★ブラッド・ピット『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』■助演女優賞★ローラ・ダーン『マリッジ・ストーリー』スカーレット・ヨハンソン『ジョジョ・ラビット』フローレンス・ピュー『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』マーゴット・ロビー『スキャンダル』マーゴット・ロビー『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』■外国語映画賞『フェアウェル』『娘は戦場で生まれた』『ペイン・アンド・グローリー』★『パラサイト 半地下の家族』『Portrait of a Lady on Fire(英題)』■長編アニメ賞『アナと雪の女王2』★『クロース』『映画 ひつじのショーン UFOフィーバー!』『トイ・ストーリー4』