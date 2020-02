■“カッコよくて可愛い”はるたんの写真満載

【「土曜ナイトドラマ おっさんずラブ −in the sky− 公式 はるたくん日めくり −in the sky−」概要

田中圭が主演を務めた『おっさんずラブ−in the sky−』(テレビ朝日系)の公式日めくりカレンダー「はるたくん日めくり -in the sky-」が、4⽉10⽇(金)に発売されることが決まった。航空会社「天空ピーチエアライン」を舞台にした『おっさんずラブ−in the sky−』は、春田創一(田中)や黒澤武蔵(吉田鋼太郎)らの四角関係を描いたドラマ。本カレンダーは、黒澤が厳選した春田の“カッコよくて可愛い”写真で構成されたもの。1から31の日にちのみが表記された日めくりなので、2020年のみならず、いつ使っても大丈夫な仕上がりとなっている。ちなみに、2018年には、「土曜ナイトドラマ おっさんずラブ 公式 はるたん日めくり」と題した『おっさんずラブ』バージョンのカレンダーも登場していた。発売日:4⽉10⽇(金)