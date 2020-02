【2月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ（1位から6位）

2月は暦の上では冬の終わりを迎えますが、今季最強の寒気襲来が報じられており、身をすくめるほどの寒さがこれからやってきそうです。節分やバレンタインデーなどのイベントを楽しみながら乗り切りたいですね。今月もあなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。先ほどの12位から7位に続き、トップの6星座をご紹介。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。

【6位】山羊座(12/21〜1/19)

ライバル登場の暗示。しかし、このライバルの存在があなたの意欲を高めてくれそう。ちょっと情熱がダウン気味だった仕事や恋への意欲が増していくことになります。後にこの相手は切磋琢磨できる仲間となっていく可能性も。競り合う相手であっても尊敬の念を持って接するようにしましょう。金運は悪くないのですが、趣味のためのお金が増えていきそうです。ちゃんと予算を考えて購入の計画をたてて。遠出や小旅行はよい気分転換に。自然が豊かな場所が吉。ラッキーアイテムは帽子。

オススメドラマ:時に対立し合いながらそれぞれの能力を生かして事件解決!『コードネーム:ウイスキー・キャバリエ ふたりは最強スパイ』(WOWOWで2月6日(木)より再放送)

【5位】獅子座(7/23〜8/22)

挑戦欲がむくむくと湧いてきます。恋愛や趣味、旅など心を豊かにするものにツキがあるので興味をそちらに向けてみましょう。ノルマを決めてコツコツと頑張るより、「楽しむ」ことが運気アップになります。恋愛運は上昇。フリーの人は婚活に力を入れましょう。お見合いや紹介に良縁がありそう。パートナーがいる人は、ふたりでなにか新しい体験を。小旅行に出かけるのもよい思い出になります。ただしお金に関しては思いつきの挑戦は避けましょう。ラッキーアイテムはスマートフォン。

オススメドラマ:取り巻く状況は大変だけど楽しんでチャレンジすれば道は開ける!『サバヨミ大作戦!』(BSプレミアムで放送中)

【4位】双子座(5/21〜6/21)

流行に敏感に。モードからテクノロジーまで新鮮な情報を次々と入手できるとき。マーケティングなど情報を使うビジネスをやっている人は好調。またそれ以外の人も、情報と人脈を使うことで仕事が有利に。資産運用にも関心が出てきます。ただし試そうとするとよくない情報が入り込んでストップするなど、動かそうとすると邪魔が入る運勢。今月はお金を動かさないで、まずはお金の勉強に励みましょう。旅は開運アクションに。海外の都市部を訪れて刺激を受けて。ラッキーアイテムはハンドクリーム。

オススメドラマ:大事なのは情報の取捨選択U-NEXTで配信中)

【3位】蟹座(6/22〜7/22)

恋愛運、結婚運が一気に向上。恋を探している人はチャンス。今月訪れるのは濃密な恋。初めて会ったときから運命を感じるような出会いを得られそう。パートナーがいる人はふたりの関係がよい意味で変化していくことに。仕事運は安定しているので、できるだけ恋愛に費やす時間をつくりましょう。昔、好意を持っていた人と偶然の再会もありそう。ときめきくことが続く恋愛月になる予感。人が金運を運んでくれる運勢も入ります。玉の輿婚もねらえるとき。ラッキーアイテムはステーショナリー。

オススメドラマ:色々な恋や愛の形はここで...U-NEXTで配信中)

【2位】蠍座(10/24〜11/22)

趣味の友人が増えたり、またプライベートの活動で恋に繋がる出会いがあったりと、私生活に幸運がなだれ込んでくる運勢。オフタイムを有効に活用することで様々なチャンスを得られます。仕事以外に自分のホームとも言える居場所を得られる暗示も。昔やっていた趣味を本格的に復活させるのもよいでしょう。人生の選択肢を広げることになりそう。住環境の改善は開運アクションになります。私生活を大事にすることで、仕事運も向上していけるときです。ラッキーアイテムはスニーカー。

オススメドラマ:自分の手で人生を掴めば人生は面白くなる!『私立探偵ダーク・ジェントリー』(Netflixで配信中)

【1位】乙女座(8/23〜9/22)

仕事や人付き合いなど「外」での用事が増えていく暗示。忙しくはなりますが、よい出会いにも恵まれ、充実した日々を過ごすことができるでしょう。オフィシャルに目がいきますが、家族やパートナー、親友や家時間といった「内」にも幸運が宿るときです。オンオフのバランスをとって、どちらの幸運もしっかりと手に入れましょう。家族と将来について話し合うのにも適したとき。なかなか口に出せない話題をぶつけてみて。悩んでいた問題が解決しそう。ラッキーアイテムは付箋。

オススメドラマ:オンオフのバランスを取るのは時に難しい...それが英国女王なら尚更『ザ・クラウン』(Netflixで配信中)

