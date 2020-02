中国の広東省深圳(深セン)市のスーパーマーケットで、買い物中の女性客がマスクの着用を拒否したことを理由に逮捕されました。女性客はその後、市内の病院で検査を受けましたが、ウイルスには感染していなかったとのことです。Coronavirus - Shocking moment Chinese woman is wrestled to ground for ‘refusing to wear mask’ to stop virus spreading - The Sunhttps://www.thesun.co.uk/news/10873958/coronavirus-chinese-woman-arrested-refusing-mask/Woman arrested for 'refusing to wear mask' amid coronavirus crisis | Metro Newshttps://metro.co.uk/2020/02/01/woman-arrested-refusing-wear-mask-coronavirus-crisis-deepens-12163863/Shocking moment shopper is dragged from Chinese supermarket 'after she REFUSED to wear face mask' | Daily Mail Onlinehttps://www.dailymail.co.uk/news/article-7958241/Shocking-moment-shopper-dragged-Chinese-supermarket-REFUSED-wear-face-mask.html深センにある深セン・キングキー・バナー・センターで2020年1月29日に、マスクの着用を拒否した女性が警察により逮捕される事件が発生しました。広東省の保健当局は2020年1月26日に、 新型コロナウイルス の流行を受けて、公共の場でのマスク着用を義務付ける通達を発表しており、違反者には罰則を科すと警告していました。逮捕時の様子は、以下のムービーから観ることができます。Woman arrested for 'refusing to wear Surgical mask' amid coronavirus crisis - YouTube赤いコートを着た女性が警察官に取り囲まれており、店内には男女の怒声がこだましています。女性はかなり激しく抵抗しており、男性数人がかりでも手に負えない様子です。後ろ手に手錠がかけられますが、なおも蹴りで抵抗。最終的には床に伏せる形で取り押さえられ、引きずられるようにして連行されたとのこと。広東省警察の発表によると、今回逮捕されたのは51歳の女性で、Qiuという姓だけが明かされています。女性は、マスクの着用をめぐり他の買い物客と激しい口論になったとのこと。また、他の買い物客につばを吐きかけたとの情報もあります。女性はその後、市内にある病院に運ばれてウイルス感染を調べる検査を受けましたが、新型コロナウイルスへの感染は確認されなかったため、改めて警察に引き渡され取り調べを受けているとのことです。女性がマスクの着用を拒否したことで、今後処罰を受けるかどうかについては、記事作成時点のところ不明です。深セン・キングキー・バナー・センター内にあるスーパーマーケットの広報担当者は、地元メディアに対し「致命的なウイルスの対策として、2時間ごとに店内を消毒しています」と話しているとのことです。