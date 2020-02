【2月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ（7位から12位）

2月は暦の上では冬の終わりを迎えますが、今季最強の寒気襲来が報じられており、身をすくめるほどの寒さがこれからやってきそうです。節分やバレンタインデーなどのイベントを楽しみながら乗り切りたいですね。さて今月もあなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。まずは12位から7位までをご紹介。

【12位】天秤座(9/23〜10/23)

コミュニケーショントラブルの暗示が出ています。発言だけでなく、SNSでの発信にも注意をしましょう。また、思い込みの勘違いが起こりやすい運勢なので、仕事や金銭面は特に慎重に。用心深くなれば、トラブルは避けられるでしょう。恋愛運は安定していますが動きがありません。出会いはあるのですが、今一つ心がときめかない相手となりそうです。しかし彼らが新しい縁を運んで来てくれる可能性も。まずは友人として縁を結んでおきましょう。ラッキーアイテムは腕時計。

オススメドラマ:友だち以上恋人未満の関係もアリじゃない!?U-NEXTで配信中/WOWOWで放送中)

【11位】牡羊座(3/21〜4/19)

友情運が好調。面倒見のよさが出てくるので、友人を喜ばせようと張り切ってしまうとき。好意をあげた分だけ、絆が深まっていきますが、過度な贈り物をしたり、友人のために自分の欲しいものを手放すのはやり過ぎ。恋でもキャリアでも、本当に自分が欲しいものはしっかりと握っておいて。恋愛運ではトラブルの兆しが。いくら魅力的でも危険な雰囲気のする異性には用心しましょう。仕事運は順調ですが、うるさい上司が現れる予感。勉強だと思って。ラッキーアイテムは革製品。

オススメドラマ: ありのままの自分を受け入れ、認めることが大切『セックス・エデュケーション』(Netflixで配信中)

【10位】水瓶座(1/20〜2/18)

環境を変えたくなるとき。ファッションやヘアスタイルだけでなく、ミニマムなライフスタイルを取り入れるなど価値観も変化していきます。ただし、今月のあなたは後先考えずに行動してしまう傾向があります。断捨離で必要なものまで捨ててしまったり、イメチェンのためにお金を使い過ぎないように用心を。アイデア豊富になるときなので、お金を使わずに、生活を変える便利な知恵も浮かびます。また時短テクを思いついたら友人に共有を。感謝されます。ラッキーアイテムは指輪。

オススメドラマ:後先考えずに行動した結果が...『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』(Netflixで配信中)

【9位】射手座(11/23〜12/21)

冒険しようとすると邪魔が入りやすい運勢なので、今月は、挑戦は控えてすべきことを片付けるのに力を入れて。細かい作業はスムーズに進むので、後回しにしていた雑務を抱えている人は片付けてしまいましょう。仕事ではデスクワークが捗ります。ルーティンワークを工夫するなど地味な作業が生産性アップに繋がるとき。また今まで接待や飲み会で役立ったお店をリストアップしておくと近い将来に役立ちそう。貯蓄の見直しを考えるのにもよい時期。ラッキーアイテムはブーケ。

オススメドラマ:デスクワークを侮るなかれ!『9-1-1:LA救命最前線』(Huluで配信中)

【8位】牡牛座(4/20〜5/20)

仕事でチャンスが。ただし、この挑戦を達成するためには孤軍奮闘することが必要になりそう。高いハードルになりそうですがやり切れば大きな成長となりそうです。力を尽くしてみましょう。仕事のストレスを癒してくれるのは「懐かしい」もの。昔好きだった音楽や映画、よく通った街。思い出探しをすることで、昔の情熱を思い出し、パワーが蘇ってきます。旧友に連絡を取ってみるのもよいでしょう。昔の友人が新しいチャンスを運んできてくれる可能性も。ラッキーアイテムは香水。

オススメドラマ:ドロドロの権⼒争いを、ひとりどのように渡り歩くのか...U-NEXTで配信中)

【7位】魚座(2/19〜3/20)

仕事面がハードに。予想外の仕事が降ってきたり、トラブルが勃発したりと落ち着かない状況が続きそう。対人運と友情運が向上しているので、トラブルの気配を感じたら、すぐに仲間と力を合わせて乗り越えていきましょう。仕事仲間とプライベートのつき合いに発展したり、相手が異性の場合、恋へと繋がっていく予感も。パートナーがいる人は仕事の愚痴は厳禁。愛する人には笑顔を見せるようにしましょう。文才が出てくるので愛のメッセージを送ってあげて。ラッキーアイテムはスケジュール帳。

オススメドラマ:禍を転じて福と為す!? 相棒がやがて人生のパートナーになることがあるかも...『TAKE TWO/相棒は名探偵』(スーパー!ドラマTVで放送中)

