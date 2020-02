【今週スタートの海外ドラマ】ミステリー＆サスペンスドラマが目白押し！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおススメする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(2月3日〜)は、『ロック&キー』や『証拠は語る〜誰が母を殺したのか?』が日本初上陸し、『オルタード・カーボン』の新シーズンがついに配信。お見逃しなく!

2月3日(月)から2月9日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

2月4日(火)

■22:00〜(スーパー!ドラマTV)

『暴走地区-ZOO-』『コレクター』などで知られる米ベストセラー作家ジェームズ・パターソンの小説をドラマ化した、元CIAの型破りな天才大学教授とマジメ女刑事が直感"インスティンクト"を武器に難事件に挑む、サスペンス・エンターテインメント。主演は、映画『チョコレートドーナッツ』や、『グッド・ワイフ』『セックス・アンド・ザ・シティ』で知られるアラン・カミング。





■(Hulu)

オリジナルキャストも登場する『ビバリーヒルズ青春白書』の続編。カンザスの田舎からビバリーヒルズへと引っ越してきたアニー(シェネイ・グライムス)とディクソン(トリスタン・ワイルズ)は、大きな希望を胸に、ウェスト・ビバリーヒルズ高校へと編入するが、そこに通うセレブ高校生たちは、ドロドロとした人間関係の中で恋愛をし、ドラッグや妊娠など、屈折した学園生活を送っているのだった...。

2月7日(金)

■22:00〜(FOXチャンネル)

本国アメリカではシーズン10が放送中の人気ドラマシリーズ。ニューヨークを舞台に、3世代にわたりニューヨーク市警察官(NYPD)としての伝統を培うレーガン一家を描く本格派クライム・サスペンスドラマ。刑事だった次男の死に絡んで、末っ子のジェイミーがNYPD内の秘密結社を追い始めてから、疑惑と危険が一家を襲う...。



■シーズン2(Netflix)

イギリスのSF作家リチャード・K・モーガンによる同名小説を映像化したSFハードボイルド。シーズン1では、主人公タケシを『THE KILLING』や映画『スーサイド・スクワッド』のジョエル・キナマンが演じたが、シーズン2では"肉体を移植する"という設定を活かして、マーベル映画『アベンジャーズ』シリーズのファルコンことサム・ウィルソン役で知られるアンソニー・マッキーが演じる。





■(Netflix)

スティーヴン・キングを父に持つ人気小説家ジョー・ヒルのグラフィック・ノベルをドラマ化。父親が殺されたことをきっかけに、田舎町にある父親の実家、鍵屋敷〈キーハウス〉に母親とともに移り住んだ3人の子どもたち。その屋敷に魔法の鍵がいくつも隠されていることを知った彼らは、父の死の真相に迫る危険でミステリアスな冒険に巻き込まれていく...。

2月8日(土)

■16:00〜『証拠は語る〜誰が母を殺したのか?』(AXNミステリー)

英国推理作家協会賞(ゴールド・ダガー賞)受賞したスコットランドの推理作家ヴァル・マクダーミドの原案をドラマ化。幼少期、母を亡くした主人公エマは、23歳になり久しぶりに故郷スコットランドに戻り、科学捜査研究所の助手として働き始める。彼女は法科学を学ぶためオンラインコースを受講すると、コースの中の架空の事例が母の事件に酷似していることに気づく。エマは母の事件に関する秘密を探り続け、研究所の教授たちに導かれ、母の未解決事件の真相を解明していこうとする。



