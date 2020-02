第92回アカデミー賞最多ノミネートで話題の『ジョーカー』や、人気シリーズ完結編である『アベンジャーズ/エンドゲーム』など最新映画から、『パルプ・フィクション』、『ライフ・イズ・ビューティフル』など不朽の名作まで、U-NEXTで配信されている映画作品の中から、Filmarksで映画好きから高評価を集める11本を厳選してご紹介!

『ジョーカー』(2019)

「ハングオーバー!」シリーズのトッド・フィリップス監督作。ホアキン・フェニックス、ロバート・デ・ニーロ、サジ・ビーツ、フランセス・コンロイ出演。第77回ゴールデングローブ賞 主演男優賞(ドラマ部門)、作曲賞受賞。また、第92回アカデミー賞には最多数である11部門でのノミネートしている。U-NEXTレンタル作品。

「どんな時も笑顔で人々を楽しませなさい」という母の言葉を胸にコメディアンを夢見る、孤独だが心優しいアーサー。都会の片隅でピエロメイクの大道芸人をしながら母を助け、同じアパートに住むソフィーに秘かな好意を抱いている。笑いのある人生は素晴らしいと信じ、ドン底から抜け出そうともがくアーサーはなぜ、狂気溢れる“悪のカリスマ”ジョーカーに変貌したのか? 切なくも衝撃の真実が明かされる。

『スパイダーマン:スパイダーバース』(2018)

ボブ・ペルシケッティ、ピーター・ラムジー、ロドニー・ロスマン監督作。シャメイク・ムーア、ジェイク・ジョンソン、ヘイリー・スタインフェルドが声優を担当。マーベル・コミックで根強い人気の「スパイダーマン」初のアニメーション。U-NEXTレンタル作品。

ニューヨークのブルックリンで、名門私立校に通うマイルスは、自身のスパイダーマンとしての力を上手くコントロールできず、そんな自分に悩んでいた。そんなある日、何者かによって世界の時空が歪められてしまう事件が起きる。そして、時空が歪んでしまったことによって、違う次元で活躍するスパイダーマンたちが集められるのだった。マイルスは、世界を救うべく、様々な次元のスパイダーマンたちと協力し、壮大な戦いに挑む。

『殺人の追憶』(2003)

2020年第92回アカデミー賞 作品賞、監督賞、国際長編映画賞などにノミネートされ話題の『パラサイト 半地下の家族』などのポン・ジュノ監督×ソン・ガンホ主演作品。U-NEXT定額見放題作品。

実際に華城市で起きた未解決の連続殺人事件を元に、その事件の犯人を追う刑事たちを描いた物語。パク刑事は、若い女性の死体が発見された事件の犯人を突き止めようと、必死に捜査を行うが、なかなか証拠を掴めずにいた。そんな時に第二の事件が起きてしまう……。先が読めない構成と緊迫感溢れるシーンの連続で最後まで目が話せない大ヒットサスペンス映画。Filmarksには、ラストシーンに衝撃を受けたというレビューが多数寄せられている。

『パルプ・フィクション』(1994)

巨匠クエンティン・タランティーノ監督作。ジョン・トラヴォルタ、サミュエル・L・ジャクソン、ユマ・サーマン、ハーヴェイ・カイテル、ティム・ロス出演。U-NEXT定額見放題作品。

第67回アカデミー賞では脚本賞を受賞し、その他数々の映画祭で賞を受賞した、クエンティン・タランティーノ監督の代表作の一つ。強盗をしようと計画するカップルや、盗まれたトランクを取り戻そうとするギャング、八百長試合をするボクサーなど、様々な登場人物たちが犯罪を行いつつ、それぞれが交錯していく群集劇。

『ライフ・イズ・ビューティフル』(1997)

ロベルト・ベニーニが監督・脚本・主演を務める。ニコレッタ・ブラスキ、ジョルジオ・カンタリーニ、ジェスティーノ・デュラーノ出演。U-NEXT定額見放題作品。

ユダヤ系イタリア人のグイドはドーラと恋をする。そしてドーラとの間に可愛い息子も生まれ、幸せいっぱいに暮らすグイドだったが、やがてナチスにより、強制収容所へ収監されてしまう。それでもグイドは希望を失わず、息子を生き延びさせるために意外な作戦をとるのだが……。グイドの強く温かい家族の物語は多くの感動を呼んだ。第71回アカデミー賞では主演男優賞、外国語映画賞、作曲賞を受賞。また、第51回カンヌ国際映画祭ではグランプリに輝いた名作。

『HOT SUMMER NIGHTS ホット・サマー・ナイツ』(2017)

イライジャ・バイナム監督作。『君の名前で僕を呼んで』などのティモシー・シャラメ、マイカ・モンロー、アレックス・ロー出演。U-NEXTレンタル作品。

父を亡くし、その悲しみから抜け出せずにいたダニエルは、一夏を海辺の小さな町ケープコッドで迎えることにする。そこで、地元のワルとして有名なハンター・ストロベリーとつるむようになる。彼には町一番の美女・マッケイラという妹がいた。ハンターが大切にしているマッケイラと、ダニエルは次第に惹かれ合い、二人でハンターに隠れて会うようになる……。スリリングで甘酸っぱい、青春が詰まったラブストーリー。ダニエルのきらめくような一瞬の夏は、最大級のハリケーンの到来と共に劇的な結末を迎える。

『アラジン』(2019)

『シャーロック・ホームズ』などのガイ・リッチー監督作。メナ・マスード、ナオミ・スコット、ウィル・スミス出演。ディズニーアニメ―ションの大人気作品を実写映画化。U-NEXTレンタル作品。

貧しい青年アラジンは、王宮の外に飛び出してきた女王ジャスミンと、3つの願いを叶えることができる魔人ジーニーに出会う。その運命の出会いによって、アラジンは自分の本当の願いを見つける。それを叶えるため立ち上がるアラジンだったが、アラジンの前にジーニーを狙う大臣・ジャファーが現れるのだった……。

『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)

アンソニー・ルッソ&ジョー・ルッソ監督作。ロバート・ダウニー・Jr、クリス・エヴァンス、マーク・ラファロ、クリス・ヘムズワース、スカーレット・ヨハンソン、ジェレミー・レナ―出演。U-NEXTレンタル作品。

最強を超える敵“サノス”によって、アベンジャーズのメンバーを含む全宇宙の生命の半分が一瞬で滅ぼされてしまった……。残されたアイアンマンをはじめとするヒーローたちはもう一度集結し、サノスに立ち向かうため、そして世界を救うために最後にして史上最大の戦いに挑むのだが……。大人気「アベンジャーズ」シリーズの完結篇。

『プラダを着た悪魔』(2006)

『素晴らしきかな、人生』などのデヴィッド・フランケル監督作。メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・プラント、スタンリー・トゥッチ出演。U-NEXT定額見放題作品。

ジャーナリストを目指してNYにやってきたアンディは、オシャレに興味が無いにも関わらず、ひょんなことから超一流ファンション誌のカリスマ編集長ミランダのアシスタントとして採用される。女性なら誰しもが憧れる華やかな世界だが、その現実は、何人もの犠牲者が出るほど厳しい。次々とミランダによるハイレベルな要望が求められる中、アンディは我武者羅に彼女に立ち向かっていく。恋に仕事に頑張る女性におすすめするサクセスストーリー。

『Diner ダイナー』(2019)

『ヘルタースケルター』などの蜷川実花監督作。藤原竜也、玉城ティナ、窪田正孝、本郷奏多、武田真治、斎藤工(齊藤工)、土屋アンナ出演。U-NEXTレンタル作品。

人生のどん底で、怪しいサイトに手を伸ばしたオオバカナコは、殺し屋専門のダイナーでウェイトレスとして売られることとなる。そこは、皿の置き方一つで消されることもあるほどぶっ飛んだ世界。要塞のような分厚い鉄扉の奥に広がるカラフルで強烈な色彩を放つダイナーで、元殺し屋の天才シェフ・ボンベロの元、凶悪な殺し屋たちの争いに巻き込まれていく……。

『アルキメデスの大戦』(2019)

『ALWAYS 三丁目の夕日』『永遠の0』などの山崎貴監督作。菅田将暉、舘ひろし、浜辺美波出演。三田紀房のコミックを原作とした歴史映画。U-NEXTレンタル作品。

第二次世界大戦前の日本を舞台に、超大型戦艦「大和」の建造を止めようとした天才数学者・櫂直を描く。山本五十六の航空母艦が必要だという意見を無視して、海軍上層部は戦艦大和の建造を続けようとしていた。それに危機感を抱いた櫂直は、海軍に入隊して計画を食い止めようと策略する。そして、持ち前の数学的センスと度胸を生かして、日本の未来を掛けた戦いに挑んでいく……。

