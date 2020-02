アニメ作品を通して富野由悠季監督が伝えたい思いとは?(写真:共同通信)

富野由悠季監督は現在78歳。昨年秋に劇場版『Gのレコンギスタ機々圓院コア・ファイター』が公開されたのに続き、2月21日からは劇場版第2作『Gのレコンギスタ供.戰襯蠏眇福戮慮開も控えている。また『富野由悠季の世界展』も島根県立石見美術館で開催中で、同展覧会は今年も各地を巡回する予定だ。1970年代からおよそ半世紀にわたって監督として第一線を走ってきた富野監督とは、はたして“何者”なのか。

「逆襲のシャア」の卓越した演出力

言うまでもなく富野監督はまず、明確なスタイルを持った演出家である。富野演出の手際のよさをコンパクトに体感するなら、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』(1988)の冒頭10分を見るとよい。



『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』ダイジェスト映像(YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=cv_-5fQeaXQ)

キャラクター同士の会話を使い、観客を現場に立ち会わせるかのように映画の中に導いていく導入から始まり、画面の上手と下手を巧みに使って画面内の情報を整理して伝えながらストーリーは進んでいく。例えば本作の実質的主人公である少女クェス・パラヤは、映画の序盤では下手から上手へと進んでいくキャラクターとして描かれている。

地球を背景に置いて、モビルスーツに乗った主人公アムロとライバルのシャアが向かい合うカットも重要だ。「この映画はアムロとシャアが地球の行く末をめぐって戦う作品である」ということを、ビジュアルとして映画序盤に端的に示しているのだ。しかも戦闘シーンでは各機の動きを通じて、3人のキャラクター(主人公アムロ、ライバルのシャア、シャアの部下のギュネイ)のパイロットとしての技量も同時に浮かび上がらせている。

また富野監督は、世界をまるごと創出することができる作家でもある。人類がスペースコロニーへの宇宙移民を実現した未来社会「宇宙世紀」は、『ガンダム』シリーズの根底となっている。

日本にハイファンタジーが普及する以前の1983年には、中世風の社会である異世界「バイストン・ウェル」を創造している。今や一般的に、「触れられたくない過去」を指す「黒歴史」という言葉も、もともとは『∀ガンダム』で「歴史の中で忘れ去られ、封印されていた過去の戦乱の記憶」を指す言葉として作られた言葉だ。

富野監督はこのように、戦後のアニメの歴史の中でも大きな位置を占めているアニメーション演出家・作家である。だが、そんな富野監督のいちばん特徴的なところは「アニメを通じて世界を救いたい」と考えているところではないだろうか。少なくとも富野監督を取材をしていると、そういう気持ちを強く感じる。その思いの強さは唯一無二といってもいい。

監督が観客に「求めていること」

劇場版『Gのレコンギスタ』(以下、『G-レコ』)の公開に合わせ、富野監督はさまざまなインタビューを受けている。

そこではさまざまな言い回しで、「『G-レコ』というのは次世代に向けて『われわれには解決できない問題がこれだけあります。それらの問題で地球は人類によって食いつぶされたり、環境が最悪になってしまったりするかもしれません』『そういう問題を見ないふりをして、月旅行とか火星旅行みたいなアイデアに税金を使うのは正しいことですか?』というような大事な疑問を忍ばせています。」(Yahoo!ニュース)といった内容を語っている。

つまり富野監督は「自作を通じて現実を把握する力を鍛えてほしい」と願っているのである。そして、その鍛えられた視線を持つ人が増えれば、世界はもっとマシになるはずだと真剣に考えている。

これは、『機動戦士ガンダム掘,瓩阿蠅△け宙編』(1982)のラストに「“And now... in anticipation of your insight into the future.”(そして、今は皆様一人ひとりの未来の洞察力に期侍します)」というテロップを掲出したときから変わっていない。

作品にそのような思いを込めるには、まず作り手自身が自らの作る世界を強く信じていなくてはならない。自分が実在を信じていない“偽物”を提示しても、観客の視線は決して鍛えられないからだ。だから富野監督は、自分の作品世界を強く信じている。

例えば『機動戦士Zガンダム』(1985)の放送に合わせて富野監督が発表した「ニューガンダム?ニュータイプ?ニューシリーズ?」という一文がある。

この文章は、閉塞する現代社会の状況を記した後に「おもしろいかどうかではない。/時代はこうなのだ、といった物語を手に入れたい。/そして、この過酷な時代であるからこそ、それに対応できる己を見つけだしたいと願うのである。/そして、この問題は、若い諸君にとっても無縁ではないであろう、と想像する。」と締めくくられている。

ここでは『Zガンダム』の中で時代に翻弄され、格闘する人物を描こうとすることと、諸問題を抱えた現代社会で生き延びようとすることが、ほぼ等号で結ばれている。富野監督にとっては、作中の出来事というのはいつもそれぐらい“真実”なのである。

なお富野監督は、TV放送20年後の2005年から、TVシリーズを再編集した劇場版『Zガンダム』3部作を制作する。そこでは「時代はこうなのだ」というTVの時の問題意識の先に、「では人はなにをよすがに生きるのか」という“処方箋”が加えられている。20年の間に富野監督の考えがどのように深まったかを追跡するには、興味深いサンプルとなっている。

モビルスーツはなぜ「人型」なのか?

富野監督のこの自作の世界に対する姿勢については、同業者である山賀博之監督も指摘をしている。以下は、1993年に庵野秀明監督が編集した同人誌『逆襲のシャア友の会』に掲載された山賀監督のインタビューの引用だ。

「今度のやつはスペースコロニーを舞台ということで、という感じじゃやってないんだ。スペースコロニーがあると思っているんだ。未来にあるとか過去にあるとかじゃなくて、その世界にスペースコロニーがあると思っている。そこにモビルスーツがあると思っている。すごい単純なことだけれど、全然これはなかなかできることじゃない」

「(引用者注:スペースコロニーの)島3号なんて計画聞いただけで、鼻で笑うじゃん。そんなとこに人間住めるかって思うじゃん。でも、真面目に『人間こういうとこに住んでんだよ、悲しいんだ』とか、富野さんは考えてんだよ」

実際、富野監督は、モビルスーツが人型をしている理由を尋ねられると「宇宙の中に放り出された人が見つけた時に、人型だと作中の人たちが安心できるから」と説明することがある。これはもちろんいくつかの理由の1つであるが、宇宙で働く人々の寂しさが人型ロボットを求めたのだ、という発想は、山賀監督の指摘そのままといえる。

富野監督はしばしば、ロボットアニメというジャンルや、TVアニメという表現手段をあえて下に見たような言葉を発することがある。だがインタビューなどを読めばわかるとおり、富野監督は言葉以上に、アニメという表現手段に信頼を寄せている。富野監督は、アニメは抽象的・記号的側面が強い表現だからこそ、普遍的・象徴的に世界の諸問題を扱うことができる、というところに実写にはないアドバンテージを感じている。

表層的なチープさが抜きがたくあっても、作品自体の骨格がしっかりしていれば、アニメはそうした普遍性を獲得できるはずだ。そこには「貧しく見えるTVアニメであっても、オレは使いこなしてみせる」という演出家・作家の自負が垣間見える。そしてその自負の目指す先が「自作を通じて現実を把握する力を鍛えてほしい」ということなのだ。

『逆襲のシャア』の中に「ならば、今すぐ愚民どもにその叡智を授けてみせろ」というシャアの台詞が出てくる。これはもちろん、今すぐにはできない、という逆説として発せられていて、とてもニヒリスティックな響きがある。これに対してアムロも、あまり有効な反論はできていない。

アムロと重なって見える富野監督

富野監督はしばしば、その言動や存在感をシャアと重ねて語られることが多い。『逆襲のシャア』の、シャアの中にあるニヒリズムは富野監督の一部であるのだろう。

だが、創作に関して振り返ってみれば、富野監督は「アニメというエンターテインメントを通じて、人々に叡智を授けたい」ということをコツコツと続けてきており、そういう意味では、あたかも「今すぐ愚民どもにその叡智を授けてみせろ」という台詞に対するアンサーを実演してきたともいえる。

その姿勢はむしろ「νガンダムは伊達じゃない!」の台詞を皮切りに、奇跡の突破口を開いた『逆襲のシャア』のアムロと重なって見える。「ロボットアニメは伊達じゃない」と、「アニメで世界を救う」ということをまじめに考えているのが、富野監督という存在なのである。