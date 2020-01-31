¡ÖÎ¹¤ÎÃ£¿Í¡×¤Ë¡¢LCC¤Î¸¤¤»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¹¤¬¤ë¥µ¥Ö¥¹¥×¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Äê³ÛÀ©¤Î½»µï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤êÂåÉ½³Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØHafH¡Ê¥Ï¥Õ¡Ë¡Ù¡£
¡ØHafH¡Ù¤Ï½»µï¤äÎ¹Àè¤Ç¤Î½ÉÇñ¾ì½ê¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ØHafH¡Ù¤òµ¯¤Á¾å¤²¤¿ÂçÀ¥ÎÉÎ¼¤µ¤ó¤â¡¢¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë°ì¿Í¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤ëÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ØHafH¡Ù¤¬ÌÜ»Ø¤¹À¤³¦´Ñ¤äÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯Èë·í¡¢¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ëLCC¡¦¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¤Î³èÍÑË¡¤Ê¤É¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊë¤é¤¹¡¦Æ¯¤¯¡¦Î¹¤ò¤¹¤ë¡×¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡ØHafH¡Ù¤ÏÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß
ÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¤ÏÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÎÅÅÄÌ½Ð¿È¡£À¯ÉÜ¤Ø¤Î½Ð¸þ·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢³°Í·¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤âÅÙ¡¹¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÏµå¤ò15¼þ°Ê¾å°ÜÆ°¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤Î³°Í·¤Ç¤Ï¡¢Ä«¡¢¥É¥¤¥Ä¤ËÅþÃå¤·¤ÆÃë¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢Ìë¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¥¶¥é¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¹ñ¤Ë¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¿·¶½¹ñ¤¬¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ï¥ä¥Ð¥¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤â´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö³¤³°¤òÎ¹¤¹¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Æ¿·¤·¤¤¤Ò¤é¤á¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¹ÔÆ°¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Î¹¤Ï¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢½Ð¸þ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢¼«Ê¬¤ÇÎ¹Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æµ¯¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÊë¤é¤¹¡¦Æ¯¤¯¡¦Î¹¤ò¤¹¤ë¡×µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡ØHafH¡Ù¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤Þ¤ÞµöÍÆ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¤Þ¤º¤Ï½»µï¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï°ÜÆ°¤ä¿©¡¢¤½¤·¤Æ»Å»ö¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¤¢¤ë¾ï¼±¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØHafH¡Ù¤ÎËÜ¼Ò¤¬Ä¹ºê¤Ë¤¢¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡© ¸½Âå¤Î¡Ö½ÐÅç¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤
¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤Þ¤ÞµöÍÆ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡ØHafH¡Ù¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì¶Ë½¸Ãæ¤¬¿Ê¤àÅìµþ¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤³¤ÇÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÄ¹ºê»Ô¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¹¾¸Í»þÂå¡¢Ä¹ºê¤Ë¤Ï½ÐÅç¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿ÍµïÎ±¶è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤ÎÆÈ¼«Ê¸²½¤Ï¡¢½ÐÅç¤ËË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¡¢µþÅÔ¤ä¹¾¸Í¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤â¡¢Ä¹ºê¤Ë¡ØHafH¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½Âå¤Î½ÐÅç¤òá´¤é¤»¡¢ÃÏÊý³èÀ²½¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢Ä¹ºê¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¡ØHafH¡Ù¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤¿¤À¡¢Åìµþ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢Ä¹ºê¤ÏÀ¾¤Î²Ì¤Æ¡£¡Ö°ÜÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤âÂç¤¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤ÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¤Ï¡¢É¬¤º³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëLCC¡Ê¥í¡¼¥³¥¹¥È¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ¹ºê¤Ë¤ÏLCC¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¡Ù¤¬½¢¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±¿ÄÂ¤ÏÅìµþ-Âçºå´Ö¤Î¿·´´Àþ¤è¤ê¤â°Â¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤âÅìµþ-Âçºå´Ö¤È¤½¤¦ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹ºê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆüËÜÃæ¡¦À¤³¦Ãæ¤Î¡ØHafH¡Ù¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º°ÜÆ°¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¡ØHafH¡Ù¤Ë¤È¤Ã¤ÆLCC¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¹¡£LCC¤Ï°ÜÆ°¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ïµï½»¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¡£
¼ÂºÝ¡¢¡ØHafH¡Ù¤ÏÀïÎ¬Åª¤ËLCC¤¬½¢¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡ÊÌÖÍåÎ¨¡Ë¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¹ñÆâ24Ï©Àþ¡¢³¤³°13Ï©Àþ¤È¡¢¹ñÆâLCCºÇÂçµé¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ê¢¨1¡Ë¤ò»ý¤Ä¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢ÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ØHafH¡Ù¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¶å½£²ÆìÃÏÊý¤Ï¤Û¤ÜÁ´°è¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¤ÏLCC¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤éÆüËÜ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ï·ÊÞ¤Ç°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ï³¤³°¡¢ÆÃ¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àþ¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³1¡Á2Ç¯¤Ç¹ñÆâ¤Î½¢¹ÒÃÏ¤¬Áý¤¨¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡ØHafH¡Ù¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËµòÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹ºê¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÆÃ¤Ë¶å½£¤ËÂ¿¤¤¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¤Ï¶å½£Ï©Àþ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜºê¤Ê¤ÉÎ¦Ï©¤Ç¤Ï¹Ô¤¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ë¡¢°ìµ¤¤ËÈô¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Åìµþ¡ÊÀ®ÅÄ¡Ë¤«¤é¹ñÆâ14Ï©Àþ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâLCCºÇÂ¿¡£
LCC¤Ç¤ÏÉ¬¤ººÂÀÊ»ØÄê¡£¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡Ö1F¡×¤ÎÀÊ¤òÍ½Ìó¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¼«¤é¤â¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¤ò°¦ÍÑ¤·¡¢Î¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÚÃÏ¤Ç»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹ÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¤¬Èô¤ÓÎ©¤ÄÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤Î°ÜÆ°¤«¤é¡¢ÂçÀ¥ÎÉÎ®¤ÎÎ¹¤ÎÎ®µ·¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖLCC¤¬Î¥ÃåÎ¦¤¹¤ëÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ï±ó¤¯¤Æ¥¤¥ä¤À¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤¬Âç¹¥¤¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢À®ÅÄ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤ÇÅþÃå¤¹¤ë¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£LCC¤Ï±¿ÄÂ¤¬°Â¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢À®ÅÄ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥óÀÊ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¿·´´Àþ¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤ª¥È¥¯¡£ÅÅ¸»¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤·¤¤¡×
ºÂÀÊ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ç¤â¡£É¬¤ºÍ½Ìó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇÁ°Îó¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö1F¡×¤ÎÀÊ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖºÇÁ°Îó¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢Â¤¬¿¤Ð¤»¤ë¤³¤È¡£LCC¤Ïµç¶þ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇÁ°Îó¤Ê¤é´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤Ï³°¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÁëÂ¦¤Ç¤¢¤ëFÎó¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÁ°Îó¤Ê¤é¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤âºÂÀÊ¤Î´Ö¤òÈ´¤±¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤Ëµ¤¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢FÎó¤ÏÈó¾ï¸ýÂ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÂÀÊ¤Î²¼¤Ë²ÙÊª¤âÃÖ¤±¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¡£¤«¤Ê¤êÎ¹´·¤ì¤¿¿Í¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇÁ°Îó¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢LCC¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Î±¿ÄÂ¤¬°Â¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£LCC¤Ï³Ê°Â¤À¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯°Â¤¯¾è¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢1F¤Ï°Õ³°¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢°Â¤¤¤«¤é¤³¤½¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÁ°Îó¤Ê¤éºÇ¸å¤ËÅë¾è¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»þ´Ö¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¤¤¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£Î¹´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆóÇñ»°Æü¤¯¤é¤¤¤Ê¤é²ÙÊª¤âµ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢ÃåÎ¦¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ë³¹¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ÙÊª¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÎÉþ¤ÏÆüÊÌ¤Ë°µ½ÌÂÞ¤Ë¼ýÇ¼¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÃå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹ÍÑ¤Î¥È¥¤¥ì¥¿¥ê¡¼¤â°ì¤Ä¤ÎÂÞ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢µ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß½ÅÎÌ¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·ÈÂÓÍÑ·×ÎÌ´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅþÃå¤·¤¿¤é¡¢³¤³°¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë¸½ÃÏ¤ÎSIM¥«¡¼¥É¤òÆþ¼ê¤·¤ÆÄÌ¿®¼êÃÊ¤ò³ÎÊÝ¡¢¼¡¤ËUber¤äGrab¤Ê¤É¤Ç°ÜÆ°¼êÃÊ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¡£Instagram¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥â¥Î¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤ÆGoogleMap¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¾ì½ê¤òË¬¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄÌ¿®¼êÃÊ¤È¸òÄÌ¼êÃÊ¤ÎÆó¤Ä¤òÍÞ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤Ç¤â»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î³Àº¬¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãë¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤ÆÌë¤Ï³¹Êâ¤¡¢¤½¤·¤ÆHafH¤ËÇñ¤Þ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡¢½ÐÄ¥¤È´Ñ¸÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¡ÊBusiness+Leisure¡Ë¤ä»Å»ö¤ÈµÙ²Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊWork+Vacation¡Ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ØHafH¡Ù¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤â¡¢»Å»ö¤ÇµÜºê¤òË¬¤ì¤¿¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢Ä¹ºê¤ËÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ´Ñ¸÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¤ÎÎ¹¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¤ª¥È¥¯¤Ë¼ê½õ¤±¤¹¤ë¡ÖClub Jetstar¡×
¼èºàÆü¤ÎÁ°Æü¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¡¢¼èºà¸å¤Î¤¢¤È¤â³¤³°¤ËÉë¤¯¤È¤¤¤¦ÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¤ò¤è¤ê¤ª¥È¥¯¤Ë»È¤¦¤¿¤á¡ÖClub Jetstar¡×¡ÊÇ¯²ñÈñ3,980±ß¡Ë¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖClub Jetstar¡×¤Ë¤Ï¡¢¡²ñ°÷ÆÃÊÌ²Á³Ê¡¢¢¥»¡¼¥ë¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¡Ê¢¨2¡Ë¡¢£¼ê²ÙÊªÄÉ²ÃÎÁ¶â¤ÈºÂÀÊ»ØÄêÎÁ¶â¤Î20¡óOFF¡¢¤ºÇÂç5Ì¾¤Þ¤ÇÆÃÅµ¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¡¢¥¥Û¥Æ¥ë5¡óOFF¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼ºÇÂç10¡óOFF¤Ê¤É¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÆÃÅµ¤È¤¤¤Ã¤¿5¤Ä¤ÎÆÃÅµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¤¬½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ°÷ÆÃÊÌ²Á³Ê¤È¼ê²ÙÊªÄÉ²ÃÎÁ¶â¡Ê¡Ü7kg¤Þ¤ÇÄÉ²Ã²ÄÇ½¡Ë¡õºÂÀÊ»ØÄêÎÁ¶â¤Î20¡óOFF¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¡¢ºÂÀÊ»ØÄêÎÁ¶â¤Î20¡óOFF¤Ï´ò¤·¤¤¡£¾ï¤Ë1F¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ê²ÙÊª¤Ïµ¬Äê½ÅÎÌÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ï¤¢¤Þ¤êÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¤È¤¤Ê¤É¤â¡¢»ä¤¬²ñ°÷¤Ê¤éÆÃÅµ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸åÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥»¡¼¥ë¤ÎÍøÍÑ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¡¢¤Þ¤ÀÌ¤·Ð¸³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¥å¡¼¥»¡¼¥ë¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¹ñÆâÁ´24Ï©Àþ¤ò39±ß¤ÇÇä¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ÂçÃÀ¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£¡ØHafH¡Ù¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥»¡¼¥ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤¿Ï©Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½¢¹ÒÀè¤Ë¤¢¤ë¡ØHafH¡Ù¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØHafH¡Ù¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥Î¥Þ¥É¥ï¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»þ´Ö¤ÎÍ»ÄÌ¤â¤¤¯¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬°Â¤¤»þ´ü¤Ê¤É¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£ÆÃÊÌÎÁ¶â¤ä¥»¡¼¥ë¤ò¾å¼ê¤¯³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÄÉ¤Ã¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1Ì¾¤¬²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇÂç5Ì¾¤Þ¤ÇÆÃÅµ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÎ¹¹Ô¡¢Æ±Î½¤È¤Î½ÐÄ¥¤Ê¤É¤Ç¤ª¥È¥¯¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¹Ò¶õ·ô¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥ª¥±¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬LCC¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¢¨2 Club JetstarÀè¹ÔÍ½Ìó¤Ï¡¢¥»¡¼¥ë±¿ÄÂ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨3 °ìÉô¤Î¥»¡¼¥ë¤Î¤ß¡ÊÉÔÄê´ü³«ºÅ¡Ë
¡ØHafH¡Ù¡ß¡Ø¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¡Ù¡£½»µï¤È°ÜÆ°¤¬¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ì´¤¬¹¤¬¤ë
¡ÖÅÔ²ñ¤ÈÃÏÊý¡¢¿ÍÅª¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë»Å»ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ëÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¡£¡Ö¡ØHafH¡Ù¤Ï¤¿¤À¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏÊý¤Î´ë¶È¤È¡ØHafH¡Ù¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë»Å»ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¡ØHafH¡ÙÍøÍÑ¼Ô¤òÊç¤Ã¤¿ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¤ÇÇÀºî¶È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇÀ²È¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¿·¤·¤¤µ¤¤Å¤¤ä¤Ò¤é¤á¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡ØHafH¡Ù¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢½»µï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÜÆ°¤ä¿©¡¢¤½¤·¤Æ»Å»ö¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¤¢¤ë¾ï¼±¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£ºÇ¸å¤ËÂçÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ÏLCC¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖHafH¡×¤Ï2020Ç¯1·î¸½ºß¡¢18¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¢139ÅÔ»Ô¡Ê¹ñÆâ97ÅÔ»Ô/³¤³°42ÅÔ»Ô¡Ë¡¢201µòÅÀ¤Ë¤¢¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¡¢¸÷Ç®Èñ¡¦¥Í¥Ã¥ÈÈñÍÑ¡¦Éß¶â¡¦Îé¶â¡¦ÊÝ¾Ú¶â¹þ¤ß¤Ç¡¢ÍøÍÑÉÑÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ1¥«·î¤´¤È¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
Source: ¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼ , Club Jetstar
Reference: HafH
Image: ¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼ , Club Jetstar
Photo: Kenya Chiba