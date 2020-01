ブラピ、レオ様、ザック・エフロン、トム・クルーズら8名がノミネート！映画界の「イケメン俳優グランプリ2020」開催

2月14日(金)はバレンタインデー。気持ちが浮き立つ、年に一度のこの日にあわせて、洋画専門CS放送ザ・シネマが「バレンタインSP:イケメン俳優グランプリ2020」を実施。ノミネートされたイケメン俳優8名の出演映画作品の放送、あわせて特設サイトではイケメン俳優人気投票、"痛チョコ"レシピと辛酸なめ子さんの応援イラストの公開や豪華プレゼント企画など盛りだくさんの内容で開催する。詳細は以下のとおり。





ザ・シネマがお届けする特集「バレンタインSP:イケメン俳優グランプリ2020」は、2月11日(火・祝)から14日(金)の4日間開催し、ノミネートされたイケメン俳優8名の出演作を毎日2作品ずつ放送する。



この特集にあわせて特設サイトではイケメン俳優人気投票を実施。ノミネートされたイケメン俳優8名の辛酸なめ子さんによる"描き下ろし"応援イラストを掲載する。辛酸さんのコメント付き応援イラストをチェックして、好きなイケメン俳優を選んで投票! 見事グランプリに選ばれたイケメン俳優の出演作は、3月14日(土)のホワイトデーにザ・シネマにて再放送されるので是非あなたの「イチ推し」を投票して欲しい。





さらに、投票に参加した人の中から抽選で、心を癒やすしっぽクッション「Qoobo」やBOSE社の「SOUNDWEAR COMPANION SPEAKER」など、豪華景品が当たるプレゼント企画も実施。詳しくは下記の特設サイトでご確認を。



好きなキャラクターを描いた手作りチョコレートのことを"痛チョコ"と呼ぶが、そのクオリティは"推し"への愛の深さに匹敵するがごとく、年々レベルアップしている。昨年行われたバレンタイン特集で好評を博した、ザ・シネマ女子社員手作りの「イケメン俳優の痛チョコ」レシピを動画でご紹介中。みなさんにも痛チョコを作っていただけるよう、辛酸なめ子さんのイラストをもとにイケメン俳優8人分のダウンロード可能な型紙も用意した。今年のバレンタインは、是非あなたの推しイケメン俳優の痛チョコ作りにチャレンジしてみよう!

◆特集「バレンタインSP:イケメン俳優グランプリ2020」

【開催期間】2月11日(火・祝)〜14日(金)の4日間、毎日2作品ずつ放送



■2月11日(火・祝)

・スコット・イーストウッド『スクランブル』21:00〜



・ザック・エフロン『セブンディーン・アゲイン』23:00〜



■2月12日(水)

・ブラッド・ピット『マリアンヌ』21:00〜



・チャールズ・ブロンソン『狼よさらば』23:15〜



■2月13日(木)

・レオナルド・ディカプリオ『シャッター アイランド』21:00〜



・トム・クルーズ『バリー・シール/アメリカをはめた男』23:45〜





■2月14日(金)

・マット・デイモン『ジェイソン・ボーン』21:00〜



・クリス・パイン『エージェント:ライアン』23:15〜



◆投票&プレゼント

・特設サイトURL:http://www.thecinema.jp/special/ikemen_gp2020/にて

・投票期間:1月31日(金)〜2月14日(金)

・投票結果&再放送作品発表:2月20日(木)





◆イケメン俳優の痛チョコレシピ動画を公開中



(海外ドラマNAVI)

Photo:『スクランブル』©2016 OVERDRIVE PRODUCTIONS - KINOLOGY - TF1 FILMS PRODUCTION - NEXUS FACTORY/『セブンディーン・アゲイン』© New Line Productions, Inc./『マリアンヌ』© 2019 Paramount Pictures./『狼よさらば』© 1974, renewed 2002 Studio Canal Image. All Rights Reserved./『シャッター アイランド』© 2020 by PARAMOUNT PICTURES. All Rights Reserved./『バリー・シール/アメリカをはめた男』© 2017 Universal Studios. All Rights Reserved./『ジェイソン・ボーン』© 2016 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED./『エージェント:ライアン』© 2020 Paramount Pictures. All Rights Reserved.