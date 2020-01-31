±ÇÁüÆþ¼ê¡¡¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥´¡¼¥ó¤òÆ¨¤¬¤·¤¿¡ÖÆ¨Ë´¶¨ÎÏ¼Ô¡×20Âå¤ÎÃË
¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë·Ù»¡¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¡ÈÂè»°¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¡É¤Î»Ñ
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡¦Âç»³µÁÃË¤µ¤ó(²¾Ì¾¡¦65)¤Ï¡¢¤½¤Îà´ñÌ¯¤Ê¾èµÒá¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ò¾è¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î28Æü¤ÎÃë11»þ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÇµÒÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¦¤ê¤Î¿¼¤¤ÃæÅì·Ï¤Î´éÎ©¤Á¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥Ñ¥ê¥Ã¤ÈÃå¹þ¤ó¤À¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£²ÙÊª¤Ï¼ê²ÙÊª¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥Ã¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ç¥«¤¤¤Î¤¬Æó¤Ä¡£¹Ô¤Àè¤òÊ¹¤¯¤È¡Ø¥í¥Ã¥Ý¥ó¥®¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡Ù¤È¡££±»þ´Ö¤Û¤É¤Î¾è¼Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥´¡¼¥ó(65)¤ÎÆ¨Ë´·à¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯£±¥õ·î¡¢¤½¤ÎÂ¼è¤ê¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£12·î29Æü¡¢²»¶Á¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹ñ³°Ã¦½Ð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥´¡¼¥ó¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤Î¤ÏÊÆ¹ñÎ¦·³ÆÃ¼ìÉôÂâ¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ù¥ì¡¼¡×¸µÂâ°÷¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼»á¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤Î£²Ì¾¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤ê¡¢àÂè£³¤Î¶¨ÎÏ¼Ôá¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÃÁÜÉô¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¡¢¥´¡¼¥ó¤ÎÂ¼è¤êÄ´ºº¤Ë¤Ï·Ù»ëÄ£ÁÜºº£±²Ý¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é²òÀÏ¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÎÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢Æ¨Ë´Á°Æü¤Î28Æü¤ËÂÚºß¤·¤¿¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤Ç¡¢¥´¡¼¥ó¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¤é£²Ì¾¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¤ÈÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤â¤½¤ÎÃË¤¬¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢½ÉÇñ¼ÔÌ¾Êí¤Ë¤è¤ë¤È¡ÒÊÆ¹ñÀÒ¤Î20Âå¤ÎÃË¡Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ·Ù»ëÄ£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡ØÀ¤³¦¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤«¤é¶ô¤¤¥â¥Î¤Ë¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³ÅÄÉÒ¹°»á¤Ï¡¢Âè£³¤ÎÃË¤ÎÁÇÀ¤ÈÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Í½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¥Þ¥í¥óÇÉ¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¡£¥´¡¼¥ó¤ò»Ï¤á¡¢¥Þ¥í¥óÇÉ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤ÏÈó¾ï¤ËÏ¢ÂÓ°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè£³¤ÎÃË¤â¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ó¤â¤·¤¯¤Ï´Ø·¸¼Ô¤«¤éÆ¨Ë´¤Î¼ê½õ¤±¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï²±Â¬¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎÌò³ä¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëàÆ»¶ñ²°á¡£Â¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤·ÈÂÓÅÅÏÃ¤äµ¶Â¤¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Ã¦½Ð¤ËÉ¬Í×¤Ê¾®Æ»¶ñ¤ò¥´¡¼¥ó¤é¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ËÜ»ï¤Ïº£²ó¡¢Âè£³¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤Î´é¼Ì¿¿¤òÆÈÀêÆþ¼ê¡£¾å¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÃË¤¬28Æü¤Ë¾è¤Ã¤¿¥¿¥¯¥·¡¼Æâ¤Î¥«¥á¥é¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤³¤½Á°½Ð¤ÎÂç»³¤µ¤ó¤À¡£
¡Ö28Æü¤ÎÃë²á¤®¤Ë¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤Ç¹ß¤í¤¹¤È¡¢¡ØÌÀÆü29Æü¤Î16»þ¤Ë·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È±Ñ¸ì¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤·¤í´Ñ¸÷¤Ë¤·¤í¡¢£±Æü¤Çµ¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊÑ¤ÊÅÛ¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â»Å»ö¤À¤«¤é·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢À®ÅÄ¤Þ¤ÇÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø¥¨¥¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ù¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£±·î£´Æü¤ËÆÍÁ³Âç»³¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓ¤ËÃå¿®¤¬¤¢¤ê¡¢½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È·Ù»ëÄ£ÁÜºº£±²Ý¤Î·º»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¡¢¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë»Ä¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ïº¬¤³¤½¤®»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·Ù»¡¤Ë¡Ø¥´¡¼¥ó¤Î·ï¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´é¤Î³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥´¡¼¥ó¤È»ä¤¬¾è¤»¤¿ÃË¤¬°ì½ï¤Ë±Ç¤Ã¤¿±ÇÁü¤â¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·Ù»¡¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÅÅÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï²»À¼¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Þ²òÀÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡ÂçÃ¦Áö¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¡£
PHOTO:¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ê¥´¡¼¥óÉ×ºÊ¡Ë¡¡DHA¡¿AFP¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ê¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¶õ¹ÁËÉÈÈ¥«¥á¥é¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡Ö¥´¡¼¥óÈï¹ð¤¬¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ËÆ¨Ë´¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯