■華やかな香りのフラペチーノ!

【「チョコレート with ミルクティー フラペチーノ」概要】

コーヒーチェーンの「スターバックス」は、1月31日(金)から、「チョコレート with ミルクティー フラペチーノ」を発売する。「チョコレート with ミルクティー フラペチーノ」は、チョコレートの風味と食感がアクセントとなった、華やかな香りのミルクティーのフラペチーノ。数種類の紅茶をブレンドし、ミルクとの相性を高めたミルクティーパウダーとホワイトモカシロップ、チョコレートチップを混ぜ、チョコレートとミルクティーのコンビネーションが楽しめるように仕上げた。本フラペチーノは、“CHOCOLATE with ____”がテーマの「スターバックス」のバレンタイン商品の一環。すでに発売されている「チョコレート with アーモンド プラリネ フラペチーノ」や「ホワイト チョコレート with ラテ」、「チョコレート with パッションフルーツ フラペチーノ®」などがラインナップにある。販売期間:1月31日(金)〜3月31日(火)