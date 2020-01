元欅坂46の今泉佑唯が30日、都内・SHIBUYA109前イベントスペースで行われた『GiRLS by PEACH JOHN』新ブランド発表会に黒木ひかり、中野恵那、ミチとともに出席。「下着のお仕事をいつかできたらいいなと夢に思っていました」と本ブランドのウェブCM出演の喜びをあらわにした。『GiRLS by PEACH JOHN』は、下着ブランド「ピーチ・ジョン」の妹ブランド。同ブランドの商品として、新ノンワイヤーブラ「Peasy(ピージィ)」などが展開される。今泉ら4人は今回、ブランドアンバサダーに起用された。今泉は「ずっとずっと下着のお仕事をいつかできたらいいなと夢に思っていました。本当に信じられなくて、うれしい気持ちでいっぱいでした」と喜びを吐露。MCから、4人は服の下に「Peasy」をおそろいでつけていると明かされると、今泉は黒木、中野、ミチと一緒にはしゃぎ合った。本ブランドの「ほぼ無敵のわたしたちへ」というキーワードにかけて、“無敵な私になるためにやっていること”を質問された今泉は、「常にいい状態でいられたらといいなと思って、パーソナルジムに通っています。暇なときは毎日行ったりしています。それが一番自分が健康でいられるというか、ストレスなくいられる。体を動かしています」と回答。また、これからの春夏に向けたファッションをたずねられて「春夏って、薄着になるというか、肌を見せる機会が多い。内側から楽しめるように、下着からどんどんオシャレをしていければ」と笑顔をこぼした。今泉らが出演するウェブCMは、1月29日より『GiRLS by PEACH JOHN』の公式HPにて公開。