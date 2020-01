アメリカのカリフォルニア州にあるトレーディングカードショップCore TCGが開催した、『ポケモンカードゲーム』(以下、ポケモンカード)大会で新たなスターが誕生した。スターの名前はパメラ・ダイレクター氏。約40人が参加した大会でベスト8に入賞したプレイヤーだ。

パメラ氏を一気に有名にしたのは、彼女がその日の朝に『ポケモンカード』を覚えたばかりだったからだ。彼女の娘で『ポケモンカード』プレイヤーのキャロライン・ダイレクター氏は、「私の母は今朝『ポケモンカード』のルールを学びましたが……」とツイートし、3枚のスクリーンショットを投稿している。

当日の大会では運命のいたずらか、トーナメント第3ラウンドにて早くも教師と生徒である宿命の親子対決が行われた。パメラ氏はただベスト8になっただけでなく、『ポケモンカード』の教師となったキャロライン氏を破っての入賞となった。

この出来事は『ポケモン』公式アカウントも、「おめでとうトレーナーパム!またどこかで会える日を楽しみにしています」とメッセージを添えて彼女の入賞を紹介している。

Congratulations, Trainer Pam! Hope to see you at Worlds one day…😉🏆#PokemonTCG https://t.co/JXXvJzXUWp