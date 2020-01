アガサ・クリスティーに捧げる『ナイブズ・アウト／名探偵と刃の館の秘密』スポット映像独占解禁

『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』のライアン・ジョンソン監督が、アガサ・クリスティーに捧げて脚本を執筆した映画『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』がいよいよ明日公開。公開前日を記念し、豪華キャスト総出演で贈るスポット映像をお届け。

NYの豪邸で世界的ミステリー作家ハーラン・スロンビー(クリストファー・プラマー)が85歳の誕生日パーティーが開かれた翌朝、遺体で発見される。名探偵ブノワ・ブラン(ダニエル・クレイグ)は、匿名の人物から事件の調査依頼を受けて現場である豪邸に到着する。自殺ではなく、他殺...。殺人事件と見極めた探偵は、パーティーに参加していた資産家の家族や看護師、家政婦ら、屋敷にいた全員が第一容疑者として捜査を開始。やがて、家族のもつれた謎を解き明かし、事件の真相に迫っていく―。

脚本に惚れ込んだ『007』シリーズのダニエル・クレイグ、『アベンジャーズ』シリーズのクリス・エヴァンスを筆頭に、オスカー俳優クリストファー・プラマー、アナ・デ・アルマス、ジェイミー・リー・カーティス、トニ・コレット、ドン・ジョンソン、マイケル・シャノンら豪華キャストが結集した本作。

第77回ゴールデン・グローブ賞に、ミュージカル・コメディ部門作品賞、主演男優賞(ダニエル・クレイグ)、主演女優賞(アナ・デ・アルマス)ノミネート、日本時間2月10日(月)に発表されるアカデミー賞では、脚本賞にノミネートされている。

展開が目まぐるしく進んでいく、「史上最高の殺人ミステリー」の呼び声も高いハイテンション・ノンストップ・ミステリー『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』は、明日1月31日(金)よりいよいよ日本公開。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』

Photo Credit: Claire Folger

Motion Picture Artwork (c) 2019 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.