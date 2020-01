悲惨な方法で人を殺す事件は多いが、海外には ヘビ を使って義母を殺した人間がいる。インド・ラージャスターン州に住む女が、 毒ヘビ に義母をかませて義母を殺害したと海外ニュースサイト『India Today』と『News18』が1月10日までに報じた。報道によると、女は2018年12月に結婚し、夫と義母と3人で暮らしていたそうだ。夫は軍隊の仕事をしていたため、自宅から遠く離れた駐屯地に滞在し、家にいないことが多かった。女は夫がいない間に不倫をしたという。女が不倫相手と頻繁に連絡を取っていたことから、義母は女が不倫をしていると気付いた。義母は女に不倫をやめるように幾度となく注意したが、女は義母が注意してくることを鬱陶しく感じ、義母を殺害しようと決意したという。2019年6月2日、女は、わざと毒ヘビに義母をかませ、義母を殺害した。犯行には、女の不倫相手と不倫相手の友人の男も何らかの形で加担したそうだ。当初は義母の死は、事故だと判断されたが、事故から1カ月半後、義母の親戚が、「女が不倫をし、女の不倫を義母が知っていた」と、警察に相談。女の犯行を疑った警察が捜査を進め、2020年1月4日、女と女の不倫相手、不倫相手の友人の男は逮捕された。このニュースが世界に広がると、ネット上では「義母は何も悪くない。正しいことをした義母を殺した女は最低」「いつから女は不倫をしていたのだろうか。結婚したばかりなのに、不倫をするのが早すぎる」「妻に不倫され、母親を殺された夫はかわいそう」「女はどうやってヘビを用意したのか。事故に見せかけようとしたあたり悪質」などの声が挙がっていた。海外には毒ヘビを用いた殺人事件が他にもある。カナダ・ブリティッシュコロンビア州で、当時50代前半の男が毒ヘビを使って当時2歳の女児を殺害し、その裁判が行われたと海外ニュースサイト『CBC.ca』、『CTV News』、『Terrace Standard』が2019年12月までに報じた。報道によると、2014年5月、女児の母親が女児を男に預けたという。女児を預けてから数時間後の午前5時頃、男は女児を母親の元に送り届けた。母親は女児を引き取ったが、その後、女児の異変に気付き警察に通報。警察が到着する前に死亡した。男と女児の母親との関係は明かされていない。検死の結果、女児の死はヘビの毒によるものだと判明。警察は2015年7月に、男の自宅から毒ヘビに関連する証拠を押収し、詳細は明かされていないものの2016、17年にはさらに詳しい女児の検死を行い、証拠をつかんだ。いくつかの証拠がそろい、事件から5年以上経過した2019年7月に男は逮捕された。警察は、男がどのようにして少女にヘビの毒を接触させたのか、詳細については伏せている。同年12月、男には懲役15カ月の刑務所行きが言い渡された。死をもたらす毒ヘビは、殺害の凶器にもなり得るようだ。記事内の引用について「Woman gets mother-in-law killed with snake bite after she causes problem in extramarital affair」(India Today)より https://www.news18.com/news/buzz/woman-killed-her-mother-in-law-with-snakebite-for-objecting-to-her-extramarital-affair-2452811.html「Woman gets mother-in-law killed with snake bite after she causes problem in extramarital affai」(News18)よりhttps://www.indiatoday.in/trending-news/story/woman-gets-mother-in-law-killed-with-snake-bite-after-she-causes-problem-in-extramarital-affair-1635354-2020-01-09「Man pleads guilty in case of 2-year-old killed by snake venom」(CBC.ca)よりhttps://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/man-pleads-guilty-snake-venom-death-1.5217411「Snake venom poisoning case: Guilty plea in death of toddler」(CTV News)よりhttps://bc.ctvnews.ca/mobile/snake-venom-poisoning-case-guilty-plea-in-death-of-toddler-1.4515399?cache=yes?clipId=89925「Man gets 15 months in jail for B.C. toddler’s snake-venom death」(Terrace Standard)よりhttps://www.terracestandard.com/news/man-gets-15-months-in-jail-for-b-c-toddlers-snake-venom-death/