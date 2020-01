現在、東京ディズニーランドでは、老舗アトラクション「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」に、期間限定で映画『スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け』のシーンが登場しています。そこで未体験の方々へ向けて、その魅力を徹底解説レポートします!

この「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」というアトラクションは、カンタンに言うと映画「スター・ウォーズ」の世界を旅するものです。映画本編と直接の関係はないものの、「スター・ウォーズ」の世界に没入するアトラクションとして長く愛されています。

ゲストは「スタースピーダー1000」というライドに乗って、スリリングで予測不能な冒険の旅へ出ます。おなじみの人気キャラクターと一緒に、大迫力と臨場感の予測不能な宇宙旅行を楽しめます。映画「スター・ウォーズ」の最新作公開に合わせて新シーンが追加され、毎回話題になります。

今回は、完結編の映画『スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け』のシーンを新たに追加しています。映画を観た方はピンと来ると思いますが、今回の夜明けバージョンは、映画鑑賞後がベスト。もちろん観ていなくても楽しめはしますが、意図が汲み取れないはずなので、なるべく最新作を観た上での乗車をおすすめします。アトラクションは、2020年3月19日(木)まで期間限定バージョンなので、まだお時間に余裕がありますよ。

アトラクションのポスターです。東京ディズニーリゾート12月取材時には見かけなかったですが、海外パークにはドーンと掲示してあります。

そして東京ディズニーランドの一部の店舗にて、映画「スター・ウォーズ」と「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」に関連したグッズも発売に。大人が普段使いできるスタイリッシュなデザインのアイテムやトラベルグッズなど、全部で約20種類が登場しました。パークグッズは在庫変動が多いため、事前に確認しておくのが◎。

完結編で初登場となったドロイド「D-O」トイグッズも登場しています。

そのドロイド「D-O」も含め、R2-D2、BB-8もそろったフォトポイントも。東京ディズニーランド「スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」の期間限定スペシャルバージョンは、2020年3月19日(木)まで稼働中。この冬、「エピソード9」の世界へダイブしてみて!

(C) Disney

(C) Disney (C) & ™Lucasfilm Ltd.