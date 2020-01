HBO×スティーヴン・キングの『アウトサイダー』も！「スターチャンネルEX」新着情報

株式会社スター・チャンネルが運営するAmazon Prime Videoチャンネル‎「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」(以下「スターチャンネルEX」)。昨年の『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』や『チェルノブイリ』に続いて、今年も米HBO制作の話題作が同サービスで最速独占日本初配信となるほか、同社が運営する「BS10 スターチャンネル」でも独占日本初放送される。その春のラインナップが発表された。

この度解禁されたのは、スティーヴン・キング原作のクライム・ホラー『アウトサイダー』。HBOにとって初のキング作品となる本作は、アメリカで2018年に出版され、日本語訳版はまだ発売されていない犯罪ミステリー小説「The Outsider(原題)」を原作とする。

キャストは、『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』のユル・ヴァスケス、『ブラッドライン』のベン・メンデルソーン、『モザイク 〜誰がオリヴィア・レイクを殺したか』のジェレミー・ボブ、『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』のジュリアンヌ・ニコルソン、『オザークへようこそ』のジェイソン・ベイトマン、『ハリエット』のシンシア・エリヴォ、『ナイト・オブ・キリング 失われた記憶』のビル・キャンプ、『アメリカン・ホラー・ストーリー』のメア・ウィニンガム、『イン・アメリカ/三つの小さな願いごと』のパディ・コンシダインなど。ベンとジェイソンは製作総指揮も務める。

そのほかにも、デイモン・リンデロフ(『LOST』)が製作総指揮を手掛けるSFアクションドラマ『ウォッチメン』、HBOと英BBCがタッグを組んだ壮大なファンタジー・アドベンチャー『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』、1980年代半ばのニューヨークの歓楽街"デュース"を舞台にしたエロティックドラマ『DEUCE/ポルノストリート in NY』の最終章、J・J・エイブラムス(『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』)とジョナサン・ノーラン(『パーソン・オブ・インタレスト』『ダークナイト』)が組んだSFミステリー『ウエストワールド』シーズン3などの配信・放送が控えている。

■「スターチャンネルEX」配信・「BS10 スターチャンネル」放送情報

・『ウォッチメン』

配信:2月1日(土)より毎週土曜更新(字幕版)、2月6日(木)より毎週木曜更新(吹替版)※1月31日(金)まで第1話先行無料配信中

放送:1月31日(金)より毎週金曜23:00スタート(字幕版)※1月31日(金)の第1話は無料放送

・『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』

配信:2月18日(火)より毎週火曜更新(字幕版)、2月21日(金)より毎週金曜更新(吹替版)※1月29日(水)〜2月17日(月)は第1話先行無料配信

放送:2月17日(月)より毎週月曜23:00(字幕版)※2月17日(月)の第1話は無料放送

・『DEUCE3/ポルノストリート in NY』

配信‎:2月28日(金)より毎週金曜更新(字幕版)、3月11日(水)より毎週水曜更新(吹替版)

放送:2月27日(木)より毎週木曜23:00(字幕版)

・『ウエストワールド』シーズン3

配信:3月16日(月)より毎週月曜10:00世界同時ライブ配信(字幕版)

放送:配信と同時放送

・『アウトサイダー』

配信:4月よりスタート

放送:4月よりスタート

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『アウトサイダー』

©2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO ® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.