【今週末の新作映画】『スクリーム・クイーンズ』ジェイミー・リー・カーティス＆『NCIS』ジェニファー・エスポジート

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 1月31日(金)からはこちらをご紹介! 今週末の土曜日は、2月1日。ファーストデイ! 翌週に発表されるアカデミー賞に向けても映画を楽しもう。

■1月31日(金)『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』

ダニエル・クレイグ(『007』シリーズ)×クリス・エヴァンス(『アベンジャーズ』シリーズ)、ジェイミー・リー・カーティス(『スクリーム・クイーンズ』)ら豪華キャスト集結したアガサ・クリスティーに捧げるミステリー映画。第92回アカデミー賞脚本賞ノミネート。

舞台は、米ニューヨークの豪邸。世界的ミステリー作家ハーラン・スロンビー(クリストファー・プラマー(『ゲティ家の身代金』))の85歳の誕生日パーティーが開かれた翌朝、彼が遺体で発見される。名探偵ブノワ・ブラン(ダニエル)は、匿名の人物からこの事件の調査依頼を受ける。パーティーに参加していた資産家の家族や看護師、家政婦ら屋敷にいた全員が第一容疑者だ。

その他の出演者:アナ・デ・アルマス(『ブレードランナー2049』)トニ・コレット(『リトル・ミス・サンシャイン』)、ドン・ジョンソン(『刑事ナッシュ・ブリッジス』)、マイケル・シャノン(『シェイプ・オブ・ウォーター』)、キャサリン・ラングフォード(『13の理由』)、キース・スタンフィールド(『アトランタ』)、ジェイデン・マーテル(『IT/イット"それ"が見えたら終わり』)





■1月31日(金)『スピード・キルズ』

『ギャング・イン・ニューヨーク』のジョン・トラヴォルタが主演&製作総指揮。「パワーボート界のゴッドファーザー」と呼ばれた男ベン・アロノフの波乱万丈の人生を描く実録サスペンス・アクション。「未体験ゾーンの映画たち2020」上映作品。

パワーボートのレーサーとして国内大会に3回、世界大会に2回出場し、次々と勝利を収め頂点に立ったベン・アロノフ。「シガレット」をはじめとするレース用モーターボートなどを開発し、ビジネスでも成功を収め巨万の富を得た。しかし、犯罪組織との関りや数々の女性と浮名を流すなど波乱万丈の人生を送る。ベン・アロノフを演じるのは、製作総指揮も兼ねるジョン・トラヴォルタ。

その他の出演者:キャサリン・ウィニック(『ヴァイキング 〜海の覇者たち〜』)、ジェニファー・エスポジート(『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』)、マシュー・モディーン(『ボーダーライン:ソルジャーズ・デイ』)





■1月31日(金)『アンカット・ダイヤモンド』

『グッド・タイム』のジョシュ&ベニー・サフディ兄弟がメガホンをとる刺激的な犯罪スリラー。Netflixで配信。

主人公は、次なる大物を狙い続けるカリスマ的な宝石商ハワード・ラトナー (アダム・サンドラー) 。一世一代の大儲けになるかもしれない巨額絡みの博打を次々仕掛けるハワードは、ビジネスや家族、四方八方から行く手を塞ぐ邪魔者たちを手なずける危険な綱渡りを強いられながらも、究極の勝利を執拗に追い求める。

その他の出演者:イディナ・メンゼル(『アナと雪の女王』『Glee/グリー』)、レイキース・スタンフィールド(『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』)、ジュリア・フォックス(『PVT CHAT(原題)』)、ケヴィン・ガーネット(『リバウンド』)、エリック・ボゴシアン(『LAW & ORDER:犯罪心理捜査班』)、ジャド・ハーシュ(『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』)

(海外ドラマNAVI)

