『NCIS』トニーの元恋人役が『NCIS：LA』に別の役で登場!?

全米視聴率ナンバー1を記録し続ける大ヒット犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』。そのシーズン4、5、そして13と複数話に登場しているジャンヌ・ブノアを演じるスコッティー・トンプソンが、スピンオフである『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』に出演することが明らかになった。米TV Lineが報じている。

スコッティーが本家『NCIS』で演じたジャンヌは武器商人の娘で医師であり、潜入捜査として彼女に近づいたアンソニー・"トニー"・ディノッゾ(マイケル・ウェザリー)が本当に惚れ、特別な存在となった人物だ。

だが、今回スコッティーはサラ・レインズという名前のアメリカ国防情報局員役で、『NCIS:LA』シーズン11に出演する。レインズはトップシークレットである未確認の大気現象を調査するという任務に就いており、自信家で仕事一筋の少しシニカルな女性だという。レインズは自分の上司が行方不明になるが、その任務内容をNCISのメンバーとは共有しようとはしない。レインズの登場は今回だけなのか、複数回にわたるのかは現時点では不明。

スコッティーは『NCIS』をはじめ、『グレイズ・アナトミー』『CSI:科学捜査班』『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』『グレイスランド 西海岸潜入捜査ファイル』『リゾーリ&アイルズ ヒロインたちの捜査線』などの人気シリーズに出演している。

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン17は、毎週火曜日に放送中。同シーズンは日本でもFOXチャンネルにて放送中。(海外ドラマNAVI)

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン5より (c) 2016 CBS Studios Inc. CBS and related marks are trademarks of CBS Broadcasting Inc. ll Rights Reserved.