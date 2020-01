【Netflixが独占!?】2019年に最も多く観られた作品トップ20 話題の『LUCIFER／ルシファー』もランクイン

パリ発祥の番組トラッキングアプリ「TV Time」は、世界中のユーザーに愛用されているTV・映画の視聴管理ツールだ。視聴したエピソードの統計情報を記録したり、SNSのようにほかのユーザーと交流を楽しんだりすることができる。このほど同プラットフォームの運営元は、2019年に最も視聴されたストリーミング作品ベスト20を発表した。うち19作品がNetflixで配信中と、ほぼ独占状態のランキングになっている。

♦︎人気トップ20はこちら!

まずは20位までのランキングを一気に掲載したい。6位『ハンドメイズ・テイル』はHuluで日本からも視聴可能だ。その他全作品はNetflixで配信中。昨年ハマったお気に入りの作品はランクインしているだろうか?

1位:『ザ・ソサエティ』

♦︎スリル追求型のエンタメ作品強し

ランクインしたシリーズには、スリルとサスペンスを追求する娯楽作品が目立つ。気軽に観ることができ、間違いなく爽快な気分にしてくれるシリーズが受けているようだ。

1位『LUCIFER/ルシファー』は、魔界からバカンスに訪れた悪魔が人間界の刑事とタッグを組む異色の刑事ドラマ。地獄の番人だったルシファーは、相手の目を見つめると必ず真実を告白させてしまうという魔眼の持ち主。退屈しのぎに訪れた人間界で、意外な捜査の才能を発揮する。コンビを組む刑事とのラブストーリーにも注目したい。

2位『ストレンジャー・シングス 未知の世界』は、ジュブナイルSFスリラー。アメリカの片田舎の町に、未知のモンスターに関する怪しげな研究所が。所員たちですら制御できなくなった異形の者たちが、次第に町中へとあふれ出してゆく。何も知らない住民たちの命は、ゲーム感覚で真相に迫ってしまった子供たちの手に託される。スリリングなストーリーに加え、まったく嫌味のない子役たちのナチュラルな演技には感嘆するばかり。

このほか、銀行に立てこもった犯人グループと警察の攻防を描く4位『ペーパー・ハウス』、『ゴシップガール』の人気俳優が演じる青年の虚言癖と背筋も凍るストーカー気質が明らかになる9位『YOU ー君がすべてー』、魔女のハーフに生まれた女子高生の青春とダークな魔法世界を交互に綴る10位『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』など、スリルと冒険の世界に浸れるシリーズが好評を呼んだ。

♦︎メッセージ性に富んだシリーズも好調

比較的派手でわかりやすい作品が好まれるなかで、よくよく見ると深いメッセージ性を帯びたシリーズも健闘を見せている。

3位『13の理由』は、自ら命を経った高校生少女の過去を振り返る問題作。自殺という選択をしたハンナだが、彼女はクラスメイトたちに死の理由を考える機会を与えるため、辛い日々を吹き込んだ13話分のカセットテープを遺していた。再生するよう迫られたクレイの視点を通じて、友人たちの何気ない行動がいかに彼女を苦しめていたかが明かされる。シリーズ全体が自殺を美化し広めているという痛烈な批判にさらされたため、シーズン1最終話で描かれていたハンナの自殺シーンは、現在では削除されている。

5位『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』は、女子刑務所での囚人生活を追うコメディ。お嬢様育ちのパイパーが、ふとしたことから獄中生活へ転落。あいかわらずのわがままぶりと悪賢さを発揮し、不自由なはずの刑務所生活を最大限に謳歌する。基本的には陽気なテイストで贈るコメディだが、人種差別や刑務所内での不正の横行など、社会問題への皮肉を随所に感じさせる内容だ。

6位『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』は、Huluで配信中のSFスリラー。全体主義に染まった近未来アメリカのディストピアを描く。環境問題の深刻化により不妊が蔓延したことから、妊娠の能力がある女性たちは上流階級の男性の所有物となり、妻の代わりに子を生まされるという衝撃的な設定。女性軽視に警鐘を鳴らす作品として社会的な関心を呼んだ。WOWOWプライムでは現在、2月下旬にかけてシーズン2を放送中だ。

このほか自閉症の青年の恋をユーモラスかつ温かく描く『ユニークライフ』も15位にランクインしており、人とは少しだけ違う理由を抱えた人々に寄り添うような作品が注目を集めているようだ。

Photo:『LUCIFER/ルシファー』John P. Fleenor/Netflix/Netflixオリジナル『ストレンジャー・シングス 未知の世界』/『YOU ー君がすべてー』 (C)Beth Dubber/Netflix/Netflixオリジナルドラマ『13の理由』/Netflixオリジナルドラマ『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック/『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』 (c) 2019 MGM Television Entertainment Inc. and Relentless Productions, LLC. THE HANDMAID’S TALE is a trademark of Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved./『ユニークライフ』(C) Beth Dubber/Netflix