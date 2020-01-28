〔地震〕根室市・別海町で震度4、津波の心配なし(1/28)
気象庁によると、28日10:36頃、根室半島南東沖を震源とするM5.4の地震があり、北海道根室市・別海町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：1月28日10:36頃
・震源地 ：根室半島南東沖(北緯43.4度、東経146.0度)
・震源の深さ：約100km
・地震の規模：M5.4(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・北海道 ：根室市牧の内＊、別海町常盤、別海町西春別＊
【震度3】
・北海道 ：釧路市黒金町＊、釧路市阿寒町中央＊、釧路市音別町中園＊、根室市弥栄、根室市豊里、根室市厚床＊、根室市落石東＊、根室市珸瑶瑁＊、釧路町別保＊、標茶町塘路＊、鶴居村鶴居東＊、白糠町西1条＊、別海町本別海＊、中標津町丸山＊、標津町北2条＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：1月28日10:36頃
・震源地 ：根室半島南東沖(北緯43.4度、東経146.0度)
・震源の深さ：約100km
・地震の規模：M5.4(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・北海道 ：根室市牧の内＊、別海町常盤、別海町西春別＊
【震度3】
・北海道 ：釧路市黒金町＊、釧路市阿寒町中央＊、釧路市音別町中園＊、根室市弥栄、根室市豊里、根室市厚床＊、根室市落石東＊、根室市珸瑶瑁＊、釧路町別保＊、標茶町塘路＊、鶴居村鶴居東＊、白糠町西1条＊、別海町本別海＊、中標津町丸山＊、標津町北2条＊
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