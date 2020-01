『HAWAII FIVE-0』スタッフが手掛けるリブート版『私立探偵マグナム』が独占日本初放送

トム・セレック主演で1980年代に人気を博した往年のTVドラマがリブート版となって現代に復活! 新たな常夏アクションドラマ『私立探偵マグナム(原題:Magnum P.I.)』がAXNにて独占日本初放送となる。

2018年に米CBSで放送を開始し、現在シーズン2が放送中のリブート版『私立探偵マグナム』。大ヒットシリーズ『HAWAII FIVE-0』を手掛けたピーター・M・レンコフとエリック・グッゲンハイム、そして映画『ワイルド・スピード』シリーズのジャスティン・リンが製作総指揮を務めるスタイリッシュな探偵ドラマ。

ベストセラー作家の豪華な別荘に、セキュリティー・コンサルタントという名目で居候しているアメリカ海軍特殊部隊出身のトーマス・マグナムは、ハワイで私立探偵として新たなキャリアをスタートし、トレードマークの赤いフェラーリを乗りまわしていた。ある日、仲間のヌーゾが謎の二人組に拉致され、拷問を受けた後に死体となって発見された。

マグナムは、現場に残されていた謎のメッセージを手がかりに調査を開始。ヌーゾの事務所で二人組に出くわし撃たれて傷を負うが、犯人の氏名などのデータを入手する。調査を進めると、例のメッセージが場所を示す座標を示唆していると気づくのだったが...。

今回のリブート版マグナムを演じるのは、『スーサイド・スクワッド』のエル・ディアプロ役や、『ギャング・イン・LA』のダニエル・アコスタ役で知られるメキシコ系アメリカ人俳優のジェイ・ヘルナンデス。本作にはその他、『地下に潜む怪人』のパーディタ・ウィークス、『ヒッチャー』のザカリー・ナイトン、『Marvel ルーク・ケイジ』のステファン・ヒルらが出演している。

ハワイの大自然をバックに、元軍人の仲間たちと数々の難事件に挑む『私立探偵マグナム』は、3月15日(日)21:00よりAXNにて第1話先行放送。(海外ドラマNAVI)

『私立探偵マグナム』(c) 2018 CBS Studios Inc. and Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.