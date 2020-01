『ウエストワールド』シーズン3が世界同時配信＆放送！予告映像解禁

ようこそ"新しい"『ウエストワールド』へ―。世界中が待ち焦がれたシリーズ完結編『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』を手掛けたJ・J・エイブラムズが製作総指揮に名を連ねる、米HBO製作の人気ドラマ『ウエストワールド』。待望の新シーズンがスターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-で世界同時配信決定! 予告映像も解禁となった。

西部劇の世界を再現したテーマパークを舞台に、人工知能(AI)を持ったアンドロイドの反乱を描く1973年の映画『ウエストワールド』を、エイブラムズと映画『インターステラー』や『ダークナイト』シリーズのジョナサン・ノーランらが蘇らせた壮大なSFミステリー。

シーズン1&2ともに、そのスケールと複雑ながらも芸術的なストーリー展開で人気を博し、アメリカドラマ界最大のイベントであるエミー賞にノミネートを果たした本作。待望のシーズン3は、「人工意識の始まりと地球上の新しい生命形態の誕生についての暗いオデッセイ」とHBOは述べている。

今回解禁された予告映像は、近未来的な街並みからシーズン1&2でもおなじみのテッサ・トンプソン演じるシャーロット・ヘイルのシーンから始まる。また、ナチス占領下と思われる街並みが登場。道路には戦車があり、市民が軍人に降伏しているような様子が描かれている。シーズン2では、江戸時代の日本を舞台にした"ショーグン・ワールド"が登場したが、新シーズンでも新たな世界が登場するのか、はたまたこれは誰かの記憶の断片なのか、謎は深まるばかり。さらに、エヴァン・レイチェル・ウッド演じるドロレスは意味深な表情を浮かべるのだった。

シーズン3には、バーナード役のジェフリー・ライトや、メイヴ役のタンディ・ニュートン、ウィリアム役のエド・ハリスらお馴染みのキャストが続投するのほか、悪役として『ジーニアス:ピカソ』で主演を務めるアントニオ・バンデラス、『ブラック・スワン』のヴァンサン・カッセル、『マスター・オブ・ゼロ』のリナ・ウェイスらが姿を見せる。



新シーズンでは新旧キャラクターの関係が新しいステージでどのように絡み合っていくのか―、そしてその運命はいかに―。





『ウエストワールド』シーズン3(全8話)放送&配信情報

<配信>

Amazon Prime Videoチャンネル 「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」にて

3月16日(月)より毎週月曜 10:00世界同時ライブ配信(字幕版)

3月、オンデマンド配信開始予定

<放送>

BS10 スターチャンネルにて

3月16日(月)より毎週月曜 10:00世界同時放送(字幕版)

また、シーズン1&2が二ヵ国語版で全話一挙放送!

・シーズン1(全10話)

3月6日(金)&7日(土) 5話ずつ連日放送

・シーズン2(全10話)

3月13日(金)&14日(土) 5話ずつ連日放送

