第62回グラミー賞授賞式が現地時間26日に開催され、史上最年少の18歳で主要4部門にノミネートされたビリー・アイリッシュが、年間最優秀レコード賞、年間最優秀アルバム賞、年間最優秀楽曲賞、最優秀新人賞の主要4部門と最優秀ポップ・ボーカル・アルバム賞に輝き、圧巻の記録を樹立した。最多5部門の受賞を果たしたビリー。ノミネートされていて逃したのは、最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス賞のみだ。同賞は、初ノミネートにして主要4部門を含む最多8部門にノミネートされていたリゾが受賞している。リゾは最優秀トラディショナルR&Bパフォーマンス賞と最優秀アーバン・コンテンポラリー・アルバム賞と併せて、3つのグラミーを獲得した。その他の部門では、タイラー・ザ・クリエイターが最優秀ラップ・アルバム賞、アンダーソン・パークが最優秀R&Bアルバム賞、ケイジ・ジ・エレファントが最優秀ロック・アルバム賞を受賞。最優秀オルタナティブ・ミュージック・アルバム賞は、ヴァンパイア・ウィークエンドが手にした。今回の授賞式は、同日の朝に元NBAの花形選手コービー・ブライアントさんが事故死するという悲しみの中、『コズ・アイ・ラヴ・ユー』でオープニングを飾ったリゾとホストのアリシア・キーズの哀悼の言葉で始まった。会場はコービーさんが所属したロサンゼルス・レイカーズの本拠地ステイプルズ・センターだった。第62回グラミー賞主要4部門のノミネートアーティストは以下の通り。★が受賞者。<年間最優秀レコード賞>『Hey,Ma』ボン・イヴェール★『bad guy』ビリー・アイリッシュ『7 rings』アリアナ・グランデ『Hard Place(原題)』H.E.R.『Talk』カリード『Old Town Road』リル・ナズ・X feat.ビリー・レイ・サイラス『トゥルース・ハーツ』リゾ『Sunflower』ポスト・マローンwithスウェイ・リー<年間最優秀アルバム賞>『アイ、アイ』ボン・イヴェール『ノーマン・ファッキング・ロックウェル!』ラナ・デル・レイ★『WHEN WE ALL FALL ASLEEP,WHERE DO WE GO?』ビリー・アイリッシュ『thank u,next』アリアナ・グランデ『I Used To Know Her(原題)』H.E.R.『7』リル・ナズ・X『コズ・アイ・ラヴ・ユー(デラックス)』リゾ『ファーザー・オブ・ザ・ブライド』ヴァンパイア・ウィークエンド<年間最優秀楽曲賞>『オールウェイズ・リメンバー・アス・ディス・ウェイ 〜2人を忘れない』レディー・ガガ★『bad guy』ビリー・アイリッシュ『Bring My Flowers Now(原題)』タニヤ・タッカー『Hard Place(原題)』H.E.R.『ラヴァー』テイラー・スウィフト『ノーマン・ファッキング・ロックウェル!』ラナ・デル・レイ『サムワン・ユー・ラヴド』ルイス・キャパルディ『トゥルース・ハーツ』リゾ<最優秀新人賞>ブラック・ピューマズ★ビリー・アイリッシュリル・ナズ・Xリゾマギー・ロジャースロザリアタンク・アンド・ザ・バンガスヨラ