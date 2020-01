公開中の映画『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』で悪役カイロ・レンを演じているアダム・ドライヴァーが、現地時間25日、米NBCの人気バラエティー番組「サタデー・ナイト・ライブ」に出演し、早くも同キャラクターを再演した。

アダムは2016年に同番組に出演した際、人気リアリティー番組「アンダーカバー・ボス」(大企業の社長が社員について覆面調査をする内容)のパロディーとして、カイロ・レンが見習い電子技術者に変装して職場潜入するコント「Star Wars Undercover Boss」を披露。カイロ・レンが、ファースト・オーダーの部下たちの本音を探るさまをコミカルに描き出して話題となった。

今回アダムは、2016年に披露したコントの続編としてカイロ・レンを再演。「Undercover Boss: Where Are They Now?」と題したコントは、ファースト・オーダーの最高指導者に上り詰めたカイロ・レンが、新人インターンに変装し、組織内部に潜入するというもの。インターンとして雑用業務をこなすカイロ・レンだが、司令官の態度にイラつき、フォースを使って殺害してしまう一幕も。コントでは心温まる(?)展開や衝撃のラストが待ち受けており、映画とは違うカイロ・レンの新たな一面を見ることができる。(編集部・倉本拓弥)